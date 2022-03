El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado a la comarca de Entreparques 400.000 euros para el desarrollo del Plan Corresponsables

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha destacado que el Plan Corresponsables ha funcionado con mucho éxito en la mayoría de los pueblos de esta comarca que han sido capaces de poner en marcha actividades ejemplares y que sirven a otros municipios con sus mismas características.



Piedrabuena (Ciudad Real), 30 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destinado entre este año y el pasado 400.000 euros a los municipios que componen el Grupo de Acción Local (GAL) Entreparques para poner en marcha el Plan Corresponsables. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, esta tarde en Piedrabuena, donde ha participado en el coloquio ‘Mujeres con éxito. Experiencias que inspiran’, incluido en la jornada de liderazgo femenino organizada por este GAL en el contexto del 8M.



Blanca Fernández ha destacado que el Plan Corresponsables ha funcionado con mucho éxito en la mayoría de los pueblos de esta comarca que han sido capaces de poner en marcha actividades ejemplares y que sirven a otros municipios con sus mismas características, por lo que ha dado la enhorabuena a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, ya que su trabajo ha hecho posible el desarrollo del Plan.



Del mismo modo, ha destacado que “está dando oportunidades de empleo, tanto a través de contrataciones directas como a través de la conciliación tan necesaria para las familias, pero que si la mejoramos incide directamente en las oportunidades de las mujeres”.



En esta línea, la consejera también ha mostrado su agradecimiento, en nombre del Gobierno regional, a Entreparques por el trabajo que viene realizando a favor de la igualdad desde hace mucho tiempo. De hecho, Blanca Fernández ha recordado que fue uno de los primeros Grupos de Acción Local que puso en marcha dos centros de la mujer, aglutinando toda la capacidad y la fuerza de 24 municipios para dar una atención una atención especializada y necesaria a las mujeres de la comarca que representan el cincuenta por ciento de la población.



También ha resaltado el trabajo del actual presidente del Grupo de Acción Local y alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, y el de Piedrabuena, José Luis Cabezas, anfitrión de la jornada de hoy, así como el del resto de alcaldes y alcaldesas de la comarca para impulsar iniciativas en materia de igualdad. Igualmente, ha subrayado el compromiso de las empresas, de las asociaciones y de la población de la comarca en general que tienen claro “que esta es una lucha necesaria y que sin duda mejorará la vida de las mujeres, pero también de los hombres”.



40 aniversario de la autonomía



Blanca Fernández ha aprovechado la jornada sobre liderazgo femenino para realizar una reflexión acerca del impuso que ha dado la autonomía al desarrollo de Castilla–La Mancha en estos 40 años. En lo que respecta al medio rural, la Autonomía ha significado tanto como que en pueblos en los que no había nada, hoy en día hay infraestructuras de todo tipo, desde escuelas a centros de salud, residencias de personas mayores, viviendas tuteladas, servicio de ayuda domicilio y de teleasistencia o pabellones polideportivos, lo que representa un enorme salto cualitativo”.



Sin embargo, la consejera ha destacado que “si ha habido alguien que se ha beneficiado de la autonomía y la democracia han sido las mujeres”. Y ha aportado algunos indicadores significativos al respecto: desde que se inició la autonomía hasta ahora se ha multiplicado casi por cuatro el número de mujeres que trabajan fuera del ámbito doméstico; se ha multiplicado por seis el número de mujeres que estudian una carrera universitaria y se ha multiplicado por 12 el número de alcaldesas en Castilla–La Mancha.



“Esto significa que hemos dado un salto de gigante al que no podemos renunciar y que las políticas y los compromisos que adquirimos hace 40 años aún siguen vigentes, hay que actualizarlos, hay que defenderlos y hay que conquistar derechos de futuro. Más que derechos legales, que ya los tenemos todos y todas, hay que conquistar derechos en la vida real, esa igualdad efectiva y material que aún queda por conseguir” ha dicho la consejera, que ha recordado las brechas que aún separan a mujeres y hombres.



En ese sentido, ha explicado que uno de los elementos claves es el desempleo femenino, que en las zonas rurales es siempre superior al masculino, ello a pesar de que en Castilla–La Mancha el año 2021 ha sido netamente positivo en materia de empleo femenino porque más de seis de cada 10 empleos que se han generado en el último año han sido para mujeres. Sin embargo, aún sigue abierta la brecha salarial, que en Castilla–La Mancha, con 15 puntos, es la tercera más pequeña de todo el país y se sitúa por debajo de la media nacional.



Esta distancia que separa aún a mujeres y hombres se debe a muchas circunstancias, por lo que, para acabar con ella, la consejera ha apostado por hacer un diagnóstico correcto “y no negar que la desigualdad entre sexos sigue siendo todavía una realidad en nuestra sociedad”, así como por las políticas que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad.







