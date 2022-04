El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el esfuerzo de esta legislatura por digitalizar el patrimonio cultural regional para acercarlo aún más a la ciudadanía

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que al proyecto presentado hoy se suman los que ya están en marcha para digitalizar yacimientos arqueológicos, museos, monumentos históricos; el sistema de Información Geográfica del inventario de patrimonio cultural o el desarrollado por el CRIEC para generar recursos virtuales para el alumnado que visite estos espacios culturales.



Para Rodríguez, herramientas como éstas y como la que hoy se ha presentado “ofrecen una imagen innovadora de nuestros parques arqueológicos y museos y sirven de reclamo turístico”.

Carranque (Toledo), 8 de abril de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que el Proyecto de Digitalización y Virtualización de los Parques Arqueológicos de Castilla–La Mancha, que ha presentado hoy en Carranque el presidente Emiliano García–Page, enlaza totalmente con los objetivos del Gobierno regional en materia de patrimonio. Y es que, ha argumentado la consejera, “además de la conservación, preservación y la restauración de nuestro patrimonio, también damos mucho valor a su difusión y su accesibilidad, porque pensamos que el mismo no es exclusivo para un grupo de eruditos o de investigadores, sino que debe estar disponible para todas las personas”.



A la iniciativa que se ha presentado hoy, ha continuado la titular de Educación, Cultura y Deportes, se le suman otras en lo que llevamos de legislatura en materia de digitalización del patrimonio.



En este sentido, la consejera ha explicado que, gracias a los convenios firmados con diferentes empresas y a la labor realizada desde la propia administración, son muchos los yacimientos arqueológicos, museos, monumentos históricos, etc. que se han podido digitalizar en este periodo.



Así, con el acuerdo suscrito con la entidad sin ánimo de lucro ‘Global Digital Heritage’ ha sido posible la digitalización de 30 monumentos y yacimientos arqueológicos de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Guadalajara. Y, además, se han podido digitalizar más de 700 piezas de la colección del Museo de Ciudad Real que abarcan desde el Neolítico hasta el siglo XVI, procedentes de decenas de yacimientos arqueológicos de esta provincia.



Durante este primer trimestre del año, ha añadido, esta empresa está trabajando en la digitalización de la catedral de Sigüenza, con una documentación tridimensional pormenorizada de todos los sepulcros monumentales, inscripciones y lápidas, así como del propio edificio.



Por otra parte, en colaboración con el Grupo Red Eléctrica, se ha puesto en marcha un sistema de Información Geográfica del inventario de patrimonio cultural de Castilla–La Mancha. Se trata de un proyecto pionero que facilitará la gestión de la documentación disponible, así como un acceso más dinámico y sencillo a empresas y particulares de la información pública relativa a las áreas protegidas del patrimonio cultural de nuestra región. Se han elaborado alrededor de 12.500 registros de las áreas protegidas desde el punto de vista cultural volcando todos estos datos en un visor disponible en la página del Portal de Mapas de Castilla–La Mancha.



Por último, el Centro Integrado de Innovación Educativa de Cuenca (CRIEC) ha desarrollado un Plan de Digitalización de Museos y Parques Arqueológicos de Castilla–La Mancha mediante el cual se han generado una serie de recursos virtuales para el alumnado y visitantes de los mismos. Todos estos recursos, que están disponibles también en inglés y, en algunos casos, en francés.



Rodríguez ha indicado que la digitalización es el futuro “y el Gobierno regional ha convertido ese futuro en presente”. Este proyecto, ha añadido, “es una gran oportunidad que no solo permite conocer mejor nuestra historia, sino también mejorar nuestra economía”.



Nuevo proyecto



El nuevo proyecto que se ha puesto en marcha hoy en Carranque se extenderá al resto de los parques arqueológicos de la región antes de finalizar el año. En su conjunto supone una inversión de 1,3 millones de euros.



Se han desarrollado dos apps, una de realidad virtual y otra de realidad aumentada, y cada parque arqueológico contará con las suyas específicas, que estarán disponibles en español e inglés y también adaptadas para personas que padecen una pérdida auditiva en mayor o menor grado.



A través de la realidad virtual y la realidad aumentada los visitantes, de forma divertida, podrán viajar en el tiempo y sumergirse en experiencias totalmente inmersivas, didácticas y sorprendentes de 360 grados para conocer cómo eran estos parques.



Para la titular de Educación, Cultura y Deportes, estas nuevas herramientas, además de constituir una experiencia inmersiva única, también suponen “un proyecto educativo y didáctico para cualquiera de los estudiantes que pasan por este parque arqueológico”. 1.400 escolares han pasado por los talleres desde que se reabrió este parque, ha detallado.



Señalar que, en cuanto a la realidad virtual, permite ver una maqueta 3D de todo el parque, animada y locutada, a la que los visitantes se podrán acercar para apreciar sus detalles; pero también podrán recorrer de forma virtual, inmersiva y realista, sus calles y edificios, a tamaño real, para poder explorarlo como si viajaran en el tiempo.



Por lo que se refiere a la realidad aumentada, ésta permite a los visitantes, a través de sus propios dispositivos móviles (teléfonos y tablets), ver cómo era el parque antaño, desde el punto de vista en el que se encuentren en ese momento. Podrán mover el móvil a su alrededor para observar el entorno y conocer el parque en su máximo esplendor.



Tanto las aplicaciones de realidad virtual como las de realidad aumentada, cuentan dos figuras que ayudan al visitante a disfrutar al máximo de la experiencia; Clío y Tiberio. Clío es una de las nueve musas de la antigua Grecia, diosa de la historia y poesía. Encargada de dar la bienvenida y recibir a cada uno/a de los/las visitantes, narra con rigor la historia de cada uno de los puntos visitables. Es la voz de autoridad, del conocimiento y rigor científico.



Tiberio es un niño del Bajo Imperio romano. Un personaje 3D animado, que acompaña durante toda la visita e introduce en cada uno de los espacios a descubrir. Un personaje simpático que aporta la nota divertida a esta asombrosa experiencia.



A esta presentación, además del presidente y la consejera han asistido el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz; los delegados de la Junta de Comunidades y de Educación en la provincia de Toledo, Javier Úbeda y José Gutiérrez, respectivamente; el máximo ejecutivo de la empresa que ha realizado el proyecto ‘Ibercover Studios’, Manuel Horischnik; y el alcalde de esta localidad, Mario Sánchez, entre otros.







