El Gobierno de Castilla-La Mancha dará ayudas individuales de hasta 9.600 euros para adaptar los taxis a personas con movilidad reducida

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 100.000 euros en esta línea de ayudas a la que podrán concurrir los 1.200 taxis que existen en la región.



Toledo, 19 de octubre de 2022.– La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha informado de que el Gobierno de Castilla–La Mancha ha autorizado un gasto de 100.000 euros para la convocatoria de ayudas para que el sector del taxi pueda adaptar sus vehículos y hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida.



Blanca Fernández ha dado especial relevancia a este tipo de ayudas, al entender que “el transporte público del taxi –en la región está integrado por 1.200 profesionales– tiene una importancia decisiva como instrumento configurador de la convivencia ciudadana y de la movilidad urbana e interurbana en la región”.



A ello, la consejera de Igualdad y portavoz ha sumado el “papel vertebrador” que juega el taxi en el territorio de la región, con especial atención en las zonas rurales, que también emplean este sistema de transporte para comunicar a las vecinas y vecinos con otros municipios con el objetivo, en muchas ocasiones, de acudir a la prestación de servicios públicos esenciales, “por tanto, el sector del taxi nos ayuda a combatir el aislamiento”.



Precisamente con esta filosofía, el Ejecutivo regional ha aprobado diferentes áreas de prestación conjunta del taxi, un proyecto pionero de movilidad en diferentes comarcas que permite ampliar la cobertura y la oferta entre municipios y, además, hacerlo adaptando la tarifa a las características de la zona. “El componente rural de Castilla–La Mancha hace que también tengamos que ser imaginativos en ese sentido y tener mucho diálogo con el sector para ayudarles en las situaciones que tienen que afrontar, que en esta legislatura han sido muy complicadas”, ha dicho la consejera al respecto.



Respuesta a una reivindicación histórica



Y, a ello, Blanca Fernández ha añadido otra medida aprobada por el Gobierno que preside Emiliano García–Page, como ha sido ampliar el número de plazas de los taxis hasta un límite legal de nueve, en lugar de siete, una reivindicación histórica del sector que ya se aplica sin ningún tipo de excepción a través de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla–La Mancha.



Por tanto, y con esas premisas, la portavoz ha asegurado que el Gobierno velará siempre por la universalidad, la accesibilidad y la calidad en la prestación de este tipo de servicio público, algo que “demuestra una vez más” con estas ayudas que servirán para financiar la adaptación de taxis a personas con movilidad reducida con importes de hasta 9.600 euros por actuación como máximo.



“Un sector sensible y comprometido”



En su calidad de consejera de Igualdad, Blanca Fernández no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicar unas palabras de agradecimiento hacia un sector sensible y comprometido con los avances en materia de igualdad y con la lucha contra la violencia de género. “Tenemos colaboración con el sector, y lo agradecemos mucho, en materia de igualdad, de prevención de violencia machista y de atención a las víctimas”, ha dicho la consejera, que ha destacado esta alianza con la Federación del Taxi de Castilla–La Mancha.



Al respecto, Blanca Fernández ha recordado diferentes campañas llevadas a cabo de forma conjunta con el Instituto de la Mujer o la introducción de dos artículos nuevos en su reglamento: uno que prohíbe la inserción de publicidad sexista o denigrante sobre las mujeres en los taxis y otro que da la posibilidad de subir a bordo a una mujer víctima de violencia de género en un punto diferente a los autorizados en condiciones normales con el fin de garantizar la protección y la privacidad en un momento de especial vulnerabilidad.







