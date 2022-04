El Gobierno de Castilla-La Mancha condena rotundamente el “execrable y doloroso crimen machista” que se ha producido en Nohales (Cuenca)

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha asegurado que el Gobierno regional está “absolutamente comprometido” con los dos menores que han quedado huérfanos “y a los que nos vamos a dejar en soledad”.

Blanca Fernández ha pedido el rechazo al discurso negacionista y “unidad de toda la gente de bien de esta sociedad, la española y la castellanomanchega, que no queremos ningún asesinato más; unidad porque no queremos ver más huérfanos y huérfanas; unidad, porque, aunque ahora se pongan de moda según qué discursos, hay que pensar siempre que la justicia, y estar al lado de quien más sufre, es lo que debemos hacer la sociedad en su conjunto”.



Chinchilla de Montearagón (Albacete) 4 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha “condenado rotundamente” el nuevo asesinato machista que se ha producido en la pedanía conquense de Nohales, un pequeño municipio “que se ha visto azotado, lamentablemente, por este execrable y doloroso crimen machista que no solamente ha acabado con la vida de una mujer, que es lo más grave de todo, sino que además deja dos niños huérfanos de nueve y 14 años con los que estamos comprometidos y a los que nos vamos a dejar en soledad”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que además de condenar este crimen y poner en evidencia el dolor que provoca la violencia machista ha pedido unidad al conjunto de la sociedad y sobre todo rechazo firme al discurso negacionista cuyas consecuencias son debilitar a las víctimas y empoderar a los maltratadores.



La consejera de Igualdad ha continuado pidiendo “unidad de toda la gente de bien de esta sociedad, la española y la castellanomanchega que no queremos ningún asesinato más; unidad porque no queremos ver más huérfanos y huérfanas; unidad porque, aunque ahora se pongan de moda según qué discursos, hay que pensar siempre que la justicia, y estar al lado de quien más sufre, es lo que debemos hacer la sociedad en su conjunto”.



Además, la titular de Igualdad del Gobierno regional ha instado a “todas las instituciones, sociedad civil y ciudadanía a que muestren su mayor repulsa ante estos asesinatos que son la punta del iceberg de una violencia que es mucho más amplia y que tiene muchas manifestaciones, pero estos asesinatos son la cara más dolorosa de este problema estructural gravísimo que tenemos en España y en el resto del mundo”, ha aseverado.



Para finalizar, la consejera ha asegurado que el Gobierno de Castilla–La Mancha, igual que el resto de instituciones, “está plenamente comprometidos con la erradicación de la violencia machista, que vamos a seguir luchando por la igualdad entre las mujeres y los hombres y que no renunciamos ni vamos a renunciar nunca a esta lucha porque es una lucha por la justicia”.





