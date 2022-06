La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha resaltado que se han seleccionado 17 obras para esta VIII Muestra de Mujeres en el Arte “con el objetivo que se marca el Ejecutivo de Emiliano García–Page de apoyar la participación de las mujeres en la esfera cultural y artística de Castilla–La Mancha y de generar los espacios para que expongan sus obras”.



‘Cuerpos reinterpretados, identidad y danza’ es el título de la VIII Muestra de Mujeres en el Arte ‘Amalia Avia’ impulsada por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, y de la que Callado ha destacado “la profundidad y actualidad de los temas que se abordan en cada una de las obras, demostrando la capacidad, inteligencia y creatividad de las artistas”.



Albacete, 8 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se compromete a seguir impulsando y visibilizando el talento de las mujeres artistas de la región “con el objetivo que se marca el Ejecutivo de Emiliano García–Page de apoyar la participación de las mujeres en la actividad cultural y artística de Castilla–La Mancha y de generar espacios para que expongan sus obras”.



Así lo resaltaba esta tarde la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, en la inauguración de la VIII Edición de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte ‘Amalia Avia’, que este año lleva por título ‘Cuerpos reinterpretados, identidad y danza’ y que se expone en el Museo de Albacete.



Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, y de la que la directora ha destacado “la profundidad y actualidad de los temas que se abordan en cada uno de los trabajos” y que demuestran la capacidad, inteligencia y creatividad de las artistas. Prueba de ello son las 17 obras seleccionadas de artistas castellanomanchegas de las cinco provincias para esta edición “que no dejará indiferente a nadie”.



En la categoría de ‘Dibujo y Pintura’ pueden contemplarse las obras ‘Fuente sureña’ de Elvira Poxon; ‘Ceras blandas’ de Miriam Gascón; y ‘Marte’ de Coco Escribano. Por otro lado, en la categoría de ‘Escultura’ han sido seleccionados los trabajos de Alicia Rubio, ‘Desamor–mujer’; Prado Rivero, con la pieza ‘Errantes’; y María Dolores García y su obra ‘Dentro y fuera. Homenaje a Tamara de Lempicka’.



Para finalizar, en ‘Otras Categorías’ se puede disfrutar de las obras ‘Crónica del diecinueve’ de Ester Gandía; ‘Intangible’ de Carolina Ceca; ‘Marcadas’ de Toñi Badillo; ‘La cámara’ de Aroha Morales; ‘Todas las niñas tienen en el vestido’ de Marina Martín; ‘Palabras traslúcidas’ de María de las Nieves Arenas; ‘Danza visual’ de Tzuhan Hung; y, para finalizar, ‘Ellas II’ de Marian Calvorrey.



Premiadas



En cuanto a las artistas premiadas en ‘Otras Categorías’ han sido en ‘Poética de la Espina’ de Mila Vicente, una videoinstalación surgida de un trabajo colaborativo que tuvo lugar durante el primer confinamiento de la pandemia en 2020 y que aborda los miedos inconscientes y de vínculos sociales. En la categoría de ‘Escultura’, el premio ha sido para la obra ‘Metamorfosis de una Venus’ de Ana Marchante, por su reconceptualización de la Venus tradicional para simbolizar las capacidades creadoras, productivas e innovadoras de las mujeres. Y en la categoría de ‘Pintura’, el premio ha sido para ‘Venus’ de Coco Escribano, por su defensa y amor por la naturaleza.



Pilar Callado ha explicado que “todas ellas son mujeres con nombre propio y con una gran sensibilidad y capacidad de crítica social” que, a través de sus obras, “nos colocan ante problemas de nuestra sociedad actual”, como son el cambio climático, el racismo, la guerra y sus consecuencias, la violencia machista o la pandemia de la Covid.



Por ello, la directora ha señalado que desde el Gobierno de Castilla–La Mancha “creemos firmemente que todas estas historias en forma de arte deben ser contadas y no cejaremos en el empeño de apoyar a artistas del panorama regional puesto que, en el ámbito artístico, las mujeres siguen sufriendo desigualdad y discriminación por el simple hecho de serlo y, como sociedad, no podemos prescindir de las historias que tienen que contar el 50 por ciento de la población. En este caso, el 50 por ciento de las artistas”.



La directora también ha destacado que, con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico quiere visibilizar el trabajo y la figura de mujeres ilustres de Castilla–La Mancha como Amalia Avia, que da nombre a los premios y a la muestra, y que fuera pintora realista nacida en los años 50 en Santa Cruz de la Zarza.



En la inauguración también han estado presentes la delegada de lgualdad, Lola Serrano; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete, Nicolás Merino; el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora; el concejal de Igualdad, Mujer y Participación del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez; así como algunas de las artistas seleccionadas.



Por último, La directora del Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha, Pilar Callado ha agradecido en nombre del Gobierno regional, el trabajo realizado por la directora del Museo provincial de Albacete, Rubí Sanz, que hoy se despidió oficialmente de la dirección de este espacio museístico de titularidad de la Junta de Comunidades. La representante del Instituto de la Mujer ha mostrado su deseo de que la persona que asuma la nueva dirección lo haga con el legado y el compromiso con la cultura y el arte de Rubí Sanz.



La propia directora del Museo de Albacete ha recordado que este espacio se inauguró en 1978 y ha tenido como eje principal “el apoyo al arte contemporáneo”, albergando exposiciones de carácter internacional y especialmente promocionando el talento joven. Rubí Sanz ha subrayado que la muestra de Mujeres Artistas de Castilla–La Mancha ‘Amalia Avia’ se enmarca “dentro de la línea principal de trabajo del Museo de Albacete” y ha trasladado que “ha sido una suerte trabajar en este edificio y lo celebramos con una exposición regional de mujeres”.



La Muestra de Mujeres en el Arte ‘Amalia Avia’ en Albacete



Las 17 obras que componen la Muestra estarán expuestas en el Museo de Albacete desde hoy hasta el próximo 7 julio en horario de martes a sábado de 10:00 horas a 14:00 horas y domingo y festivos de 9.30 horas a 14.00 horas. Callado ha aprovechado la inauguración para animar a albaceteñas, albaceteños y visitantes a disfrutar durante este mes del “enorme talento de mujeres artistas de nuestra propia región”.



Tras Albacete y a lo largo del año, la exposición recorrerá las ciudades de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Valdepeñas.









