García-Page reconoce que la obra de la accesibilidad al casco histórico de Cuenca "va a influir en el PIB, riqueza y economía más de lo que la gente se imagina"

Cuenca 31 de marzo de 2023. El presidente regional, Emiliano García–Page, ha asegurado hoy que la obra de accesibilidad al casco histórico de Cuenca va a influir en el PIB, riqueza y economía "más de lo que la gente se imagina”.



Así lo ha dicho durante su intervención en la presentación de este proyecto, que será ejecutada en parte con fondos Next Generation, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Mari Luz Fernández y el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino.



García–Page ha manifestado que “sería absurdo no plantearse cómo resolver la accesibilidad" y ha asegurado que se trata de un empeño personal por su propia experiencia, que va a poner “de moda el Casco Histórico" y que va a duplicar el número de actividades relacionadas con el turismo tras esta obra.



“Esta es una decisión que justifica muchas legislaturas para muchos alcaldes y se verá un cambio y una trasformación en Cuenca que va a seguir siendo la misma, y a la, vez muy distinta", ha señalado García–Page, convencido, a su vez, de que "la generación que no es capaz de dejar una huella en una ciudad de este tipo, es una generación perdida”, ha dicho.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado las negociaciones para llegar a un proyecto de esta magnitud, “que requiere de coraje y consenso”, y ha asegurado que “hay muchas piezas en esta nueva Cuenca que están empezando a encajar bien”.



Un hospital que va a ser envidia en España



El presidente regional se ha referido también a las obras del nuevo Hospital Universitario de Cuenca que se encuentra al 92 por ciento de su ejecución, y ha reiterado que este hospital “va a ser la envidia de muchos en España”. Asimismo, ha valorado que está pensado para los próximos 50 años en términos de operatividad y muy bien planteado desde la perspectiva arquitectónica, "con diseño, gusto y mimo”.



García–Page ha remarcado que la obra de este centro hospitalario supone una inversión de 300 millones de euros, a la vez que ha explicado que “lo que se mueve ahora mismo en la ciudad equivale a diez veces el presupuesto de la ciudad de Cuenca, que se encuentra en una de las épocas más expansivas de las que se pueden conocer en la ciudad”, ha finalizado.







