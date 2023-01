García-Page ofrece la posibilidad de que Castilla-La Mancha pueda acoger un recinto permanente para competiciones de galgos

El jefe del Ejecutivo regional ha puesto de manifiesto que en Castilla–La Mancha “estamos a gusto con las tradiciones” y ha reiterado su compromiso en la defensa del sector de la caza.



Este acto ha contado con la participación del presidente de la Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vega, quien ha calificado a Emiliano García–Page de “político valiente sin pelos en la lengua” por su defensa del sector.



Torrijos (Toledo), 13 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha ofrecido esta tarde la posibilidad de que la región pueda acoger un recinto permanente para competiciones de galgos “si existe alguna posibilidad e interesa, y no complica a nadie”, cuya creación podría financiar la Junta de Comunidades.



Así lo ha avanzado hoy, en Torrijos (Toledo), durante la presentación del LXXXV Campeonato de España de Galgos de Campo, un acto en el que García–Page ha estado acompañado de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; los alcaldes de Torrijos y Barcience, Anastasio Arevalillo y Víctor López, respectivamente; y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez.



Además, este acto ha contado con la participación del presidente de la Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vega, quien ha calificado a Emiliano García–Page de “político valiente sin pelos en la lengua” por su defensa del sector. “Te debemos este reconocimiento por todo lo que has hecho por nosotros y por dar un paso al frente”, ha añadido.



García–Page, que ha destacado que este evento se celebra “en el corazón de este país”, ha puesto de manifiesto que en Castilla–La Mancha “estamos a gusto con las tradiciones” y que ésta es “una tierra libre de complejos, de telarañas ideológicas y de cualquier otro tipo”. Asimismo, ha reiterado su compromiso en la defensa del sector de la caza “porque es muy importante, responde a la voluntad de millones de personas y además está llena de una humanidad que muchos no querrán ver porque ni siquiera la conocen”.



Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido también palabras de recuerdo para el que fuera presidente de la Federación Española de Galgos, José María Lalanda, fallecido en 2014, y ha ensalzado la trayectoria de esta competición, que celebra ya 85 años. “Hay muchos países en Europa que no pueden presumir de tener 85 años de historia”, ha señalado.



La presentación del campeonato ha tenido lugar este viernes en el Pabellón Polideportivo de Torrijos, aunque será la vecina localidad de Barcience la que albergará las pruebas que se desarrollarán los días 14, 15, 21, 25 y 28 de este mes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando