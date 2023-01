García-Page muestra su confianza en que la próxima década sea la de la expansión definitiva de la A-5 y del crecimiento de sus zonas aledañas

Sobre la aprobación del nuevo Plan hidrológico del Tajo, el presidente regional ha manifestado que “el problema del agua para el Levante es tan importante que no puede depender solo de otra parte de España como es Castilla–La Mancha, es un problema de España y tiene que resolverlo España”.



En relación al decreto emitido hoy por el fiscal general del Estado en el que ordena limitar las revisiones en los delitos de malversación para evitar rebajas de penas a corruptos, García–Page ha reiterado que “quien usa el dinero de todos para un uso ilegal, manifiestamente ilegal, está dando patadas al código penal, a todos los códigos penales”.



Casarrubios del Monte (Toledo), 25 de enero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha augurado hoy que, tras la expansión en España de algunos de los principales ejes de comunicación, “la próxima década será la década de la A–5”. Así, ha señalado también que la “onda expansiva” del crecimiento del centro del país “no solo va a llegar a Talavera, sino que, entre Madrid y Talavera, todo este eje, va a ser claramente de expansión, primero por agotamiento de otros ejes y, segundo, porque son muchos años esperando y ya nos toca”.



Así lo ha señalado durante la inauguración, este miércoles, de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del núcleo poblacional de Calypo–Fado, en el municipio de Casarrubios del Monte, una infraestructura que sustituye a las dos antiguas estaciones depuradoras tras haber sido demolidas debido a su deterioro.



“Este eje está creciendo, está cogiendo cada vez más población y va a expandirse, por lo que va a requerir también tuberías y depuración”, ha considerado García–Page, motivo por el cual ha vuelto a reivindicar una buena coordinación urbanística y de infraestructuras entre la Comunidad de Madrid y Castilla–La Mancha.



A su juicio, esta futura expansión se debe en buena medida a que Portugal “está haciendo bien las cosas”, y hoy mirar al país vecino “no es una cosa del pasado, no es un anacronismo histórico. Es realmente una opción”. En este sentido, se ha referido también a la “autopista que no se ve, la del 5G y las grandes telecomunicaciones”, que avanzan con la misma buena marcha, y que va a permitir “el establecimiento de la industria de hoy y de la de mañana, de la que va pitar”.



En la misma línea, el presidente castellanomanchego se ha referido a la “expansión aeronáutica” que está por venir a la zona de Casarrubios, fijándola en no más de una década. “Ahora mismo ésta es la única libre para esta expansión en el centro de España, con el cierre de Cuatro Vientos y la expansión de la zona de Campamento”, ha considerado, al tiempo que ha recordado que el aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas supone140.000 puestos de trabajo y el 15 por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid.



Hablando claro sobre malversación



Por otro lado, y en relación al decreto emitido hoy por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que ordena limitar las revisiones en los delitos de malversación para evitar rebajas de penas a corruptos, el presidente castellanomanchego ha señalado que “a algunos de los que han redactado, por ejemplo, la Ley con el tema de la malversación, les habrá sorprendido” este dictamen. “Al fiscal no le ha nombrado la oposición, y dice que quien usa el dinero de todos para un uso ilegal, manifiestamente ilegal, está dando patadas al código penal, a todos los códigos penales”, ha criticado.



Por el contrario, ha subrayado, “aquí hemos defendido los intereses de la región, y lo hemos hecho siempre, y se puede hacer, dentro de la Constitución. A veces solo hace falta perseverar” para conseguir los objetivos, ha manifestado.



“El problema del agua es de España y tiene que resolverlo España”



Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego se ha referido nuevamente a la aprobación, en el día de ayer, del nuevo Plan hidrológico del Tajo que por primera vez establece caudales ecológicos para este río”. “Ayer se dio un paso importante, trascendental para España, porque el problema del agua para el Levante es tan importante que no puede depender solo de otra parte de España como es Castilla–La Mancha, es un problema de España y tiene que resolverlo España”, ha sentenciado.



Además, García–Page ha reivindicado que la nueva mega industria automovilística que se instalará en Sagunto (Comunidad Valenciana) ha sido posible "gracias a su capacidad de desalación" y ha recordado que Castilla–La Mancha "ni tendría agua para esa planta ni un mar del que echar mano para poder tenerla".



Durante este acto, García–Page ha estado arropado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el alcalde de la localidad, Jesús Mayoral, y el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda.





