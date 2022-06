García-Page anuncia 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial para la zona de La Sagra que permitirán 3.000 nuevos empleos

El presidente autonómico ha remarcado que “uno de cada tres puestos de trabajo que se están creando en España en el sector de la logística, se crea en Castilla–La Mancha. Es una auténtica maravilla”.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado la necesidad de alcanzar “un acuerdo sobre el sector del medicamento” con el objetivo de “ordenar el gasto” en este ámbito en toda España.



Numancia de la Sagra (Toledo), 24 de junio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado este viernes que la zona de La Sagra, en la provincia de Toledo, va a contar con dos millones de metros cuadrados de suelo industrial para su desarrollo, que traerán aparejados unos 3.000 puestos de trabajo. “Hoy mismo hemos aprobado las condiciones para el procedimiento que va a suponer que esto sea el comienzo de algo mucho más grande”, ha subrayado.



Durante el acto de presentación del proyecto de Logística Farmacéutica, que la compañía Movianto pondrá en marcha en la localidad de Numancia de la Sagra, el presidente castellanomanchego ha reconocido que ésta es “una zona de expansión y no porque le toque, sino porque lo ha pensado, lo ha planificado y no se estorba. Hay sitios donde se estorba a las empresas e incluso algunos partidos políticos en España juegan al odio social”, ha lamentado.



En contra, la situación en la región es bien distinta, donde nacen “uno de cada tres puestos de trabajo que se están creando en España en el sector de la logística, una auténtica maravilla”, ha considerado García–Page, al tiempo que ha valorado que Castilla–La Mancha, no solo por su posición estratégica, “tiene las condiciones para hacer de proyectos como éste algo más grande que nos ayude a experimentar un crecimiento y un desarrollo exponencial”.



En este sentido, el presidente castellanomanchego ha avanzado que están en negociaciones con “grandes farmacéuticas” que podrán terminar teniendo su industria en la región. “Estamos en la disposición absoluta de que vengan cuantas más empresas, mejor, con un nivel extraordinario de crecimiento empresarial”, ha señalado.



Pacto nacional por el medicamento



En otro orden de cosas, el presidente regional ha reiterado la necesidad de alcanzar “un acuerdo sobre el sector del medicamento” con el objetivo de “ordenar el gasto” en este ámbito en toda España. “Necesitamos un gran pacto de país, sin ideología, pero con sentido común” porque se trata de un “factor variable que puede hacer tambalearse el sistema sanitario español”.



Así, ha explicado que España dispone de un “buen sistema sanitario”, donde se garantiza el acceso a los tratamientos “a todo el mundo, pero el único problema que tenemos para no poder garantizar la universalidad es el acceso al medicamento”, por lo que ha incidido en la necesidad de afrontar, a la mayor brevedad, este “gran desafío”.



Compañía líder en soluciones logísticas para la industria farmacéutica



Movianto, perteneciente al Grupo Walden, es la compañía líder en soluciones logísticas para la industria farmacéutica y la única compañía dedicada cien por cien al sector ‘healthcare’ en España. El nuevo espacio de más de 40.000 metros cuadrados que van a instar en Numancia de la Sagra permitirá duplicar, e incluso en algunos casos triplicar, la capacidad actual de los centros que tienen en Madrid, alcanzando una capacidad de más de 35.000 pallets. La inversión total del proyecto es de unos 38 millones de euros.



A juicio del presidente castellanomanchego, esta empresa “se va a convertir en el centro neurálgico de la logística farmacéutica de España” y va a atraer a otras empresas. “Esta capacidad de imán ya la hemos experimentando y la estamos planificando”, se trata de un “factor diferencial” del que goza la región “que es mejor que el hecho diferencial de otros”, ha apostillado.



La puesta en marcha de este centro supondrá un importante crecimiento del empleo de la empresa, que estima que se crearán unos 100 nuevos empleos inicialmente y en las mismas condiciones que los actuales empleados de la compañía, cuya antigüedad media es de 11 años. El 60 por ciento de las empleadas son mujeres.



En la presentación, García–Page ha estado acompañado, entre otros, por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez; el presidente del Grupo Walden, Stephane Baudry; y el director general de Movianto Iberia, José Luis Hurtado.









