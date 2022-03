El Consejo de Salud de CastillaLa Mancha celebra un nuevo encuentro para abordar los retos de la sanidad regional

Se han abordado distintas líneas de trabajo de la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, en particular relacionadas con el ámbito de la humanización de la asistencia sanitaria, la Atención Primaria, las ayudas en el ámbito sociosanitario y la ordenación sanitaria.

Toledo, 13 de marzo de 2022.– El Consejo de Salud de Castilla–La Mancha, máximo órgano de participación en el sistema sanitario público de la región, ha celebrado recientemente un nuevo encuentro para abordar distintas cuestiones relacionadas con las líneas de trabajo que se están siguiendo, particularmente en el ámbito de la humanización de la asistencia sanitaria, la Atención Primaria, las ayudas en el ámbito sociosanitario y la ordenación sanitaria.





Con este encuentro, la Consejería de Sanidad corrobora el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha por la participación ciudadana a través de una herramienta de diálogo social como este Consejo de Salud, recuperado en 2017 tras varios años sin celebrarse.





En este sentido, la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria ha presentado el proyecto de Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Castilla–La Mancha que, tras ser sometido a un proceso de información pública, prosigue ahora su trayecto administrativo para su definitiva aprobación.





Así, tal y como ha explicado la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, Carmen Encinas, este decreto tiene por objeto “regular el procedimiento de autorización y comunicación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos o privados, de cualquier clase o naturaleza, ubicados o que presten sus servicios en Castilla–La Mancha, en desarrollo de la normativa básica del Estado.





Asimismo, también tiene por objeto “regular el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios” de Castilla–La Mancha y establecer los requisitos técnico–sanitarios de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.





Por otro lado, el director general de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, Julio Cuevas, ha desgranado las distintas medidas adoptadas por el SESCAM a lo largo de 2021 con el objetivo de facilitar la accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia sanitaria en este ámbito asistencial.





En este sentido, ha recordado la apuesta por recuperar la presencialidad en los centros de Atención Primaria, así como facilitar la accesibilidad no solo a consultas presenciales con los profesionales sanitarios, sino también manteniendo y reforzando otras herramientas como la consulta telefónica o el call center de Atención Primaria.





Asimismo, ha recordado que en este periodo se ha trabajado por reforzar las plantillas de Atención Primaria, no solo en cuanto a profesionales de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería Familiar y Comunitaria, sino también ampliando y reforzando la plantilla del ámbito administrativo.





Humanización y Atención Sociosanitaria





Por su parte, la coordinadora de Programas de Humanización de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, Almudena Jerez, ha abordado el trabajo que se está llevando a cabo en el marco de la Estrategia de Humanización H2H, una iniciativa que ha de desembocar en el desarrollo y publicación del Plan de Humanización de Castilla–La Mancha.





En este sentido, cabe recordar que en los últimos meses se han venido dando importantes pasos, en particular desde la aprobación y publicación, en junio de 2021, del Decreto de Ordenación de las estructuras y organización de la Asistencia Sanitaria y Sociosanitaria de Castilla–La Mancha.





Así, se han celebrado distintas sesiones formativas y jornadas de trabajo con pacientes, profesionales del ámbito sanitario y representantes de las distintas gerencias asistenciales del SESCAM con el objetivo de avanzar en los trabajos para el desarrollo de esta Estrategia de Humanización.





El objetivo, tal y como se ha incidido, es involucrar a todos los agentes clave de sistema, desde profesionales a pacientes, familiares, asociaciones, agentes sociales y responsables públicos, un cambio de dinámicas y actitudes para avanzar en el camino de la humanización de la asistencia.





Por último, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, ha explicado las distintas líneas de subvenciones que la Consejería de Sanidad pone a disposición de asociaciones y entidades del ámbito sociosanitario, así como los trabajos que se están llevando a cabo para adaptarlas a las exigencias marcadas por la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en la región, aprobada en mayo de 2021.





