La Consejería de Sanidad presenta una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual

Dirigida de forma prioritaria a la población joven, centra su difusión en redes sociales –en particular en Twitch y TikTok– con cuñas de audio y video, así como cartelería, siendo la primera vez que la Consejería de Sanidad pone en marcha una campaña de estas características.



La campaña se completa con el reparto entre asociaciones que trabajan con grupos de población en los que se considera prioritaria la actuación en este ámbito de más de 42.000 elementos profilácticos para la prevención de la transmisión de ITS.

Toledo, 14 de julio de 2022.– La Consejería de Sanidad de Castilla–La Mancha ha presentado este jueves la campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual ‘Tú decides cuándo protegerte. Frente a las ITS usa el preservativo, la protección más eficaz’, enmarcada dentro de la línea estratégica del Plan de Salud ‘Horizonte 2025’ de prevención y promoción de la salud.





Así, esta iniciativa se dirige de forma prioritaria a la población joven, si bien el objetivo es sensibilizar al conjunto de la población en la importancia de la prevención ante estas enfermedades, como la sífilis, la clamidia o la gonorrea.





La campaña recuerda que, si bien la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas ni lesiones visibles, pueden tener consecuencias graves en la salud. Cada día se diagnostican cerca de un millón de casos en todo el mundo, incide.





De este modo, la campaña se ha diseñado de forma muy específica para su difusión en redes sociales, web y radio, con cuñas de audio y videos, así como cartelería. En este sentido, es la primera vez que la Consejería de Sanidad pone en marcha una campaña de estas características, específicamente orientada al público más joven y empleando las redes sociales, en particular Twitch y TikTok, como vehículo de difusión.





Asimismo, la campaña incluye también el reparto entre asociaciones que trabajan con grupos de población en los que se considera prioritaria la actuación en este ámbito (población joven, LGTBI y población en riesgo de exclusión social, entre otros) de más de 42.000 elementos profilácticos para la prevención de la transmisión de ITS.





ITS en Castilla–La Mancha





De acuerdo con los datos recogidos por la Dirección General de Salud Pública de Castilla–La Mancha, entre 2017 y 2020 se han diagnosticado en la región más de 500 casos de gonorrea, cerca de 350 casos de sífilis y cerca de 300 casos de clamidia, observándose una evolución creciente del número de casos diagnosticados anualmente, con la excepción de 2020, año muy marcado por la pandemia y las medidas establecidas para afrontarla, tal y como ha puesto de manifiesto Juan José Criado, director del Instituto de Ciencias de la Salud, en una jornada informativa sobre infecciones de transmisión sexual celebrada este jueves en la Consejería de Sanidad.





El análisis de estos datos corrobora que en el ámbito de la salud sexual se mantienen comportamientos de riesgo, bien por desconocimiento o bien por una falsa percepción de seguridad, que hacen necesario recordar la importancia de la prevención en línea con los objetivos marcados por el Plan de Salud ‘Horizonte 2025’.





Dentro de estas políticas de prevención, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha cuenta con varias líneas de trabajo, como son el programa de cribado de cáncer de cérvix para lograr un diagnóstico precoz, la vacunación de Virus del Papiloma Humano en niñas de 12 años o la distribución en los hospitales públicos de la región de la profilaxis preexposición al VIH, previa prescripción facultativa, según ha explicado el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, José Antonio Ballesteros.





Asimismo, se aboga también por un enfoque de la prevención y promoción de la salud de participación comunitaria, con la implicación de profesionales de Salud Pública y Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha en colaboración con otras instituciones y entidades de la sociedad civil, con el objetivo de promover y fomentar la educación, formación, conocimiento, empoderamiento y la participación de las personas con infecciones de transmisión sexual y otros grupos de población con el fin de promover una sexualidad positiva y saludable, ha explicado la coordinadora de la Dirección General de Salud Pública, Julia Ruiz.





Asimismo, se están diseñando actividades enfocadas a combatir falsos mitos y creencias sobre ITS para reducir los estigmas y la discriminación de las personas que las padecen.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando