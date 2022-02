CastillaLa Mancha avanza de manera firme hacia la consecución de los 17 ODS como refleja el 'Informe de Progreso' presentado por el Gobierno regional a los agentes participantes

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha recalcado que, en los dos años de elaboración de este documento, se han sentado las bases de la Agenda 2030 “reflejando un gran avance y progreso significativo en la mayoría de los ODS” con un logro del 35 por ciento de las metas.



Escudero ha informado que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea la Red Local 2030 de Castilla–La Mancha “con el objetivo de sumar a las entidades locales para implementar los ODS en los municipios de la región”.



Hoy se ha propuesto incorporar a la actual Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, a la Universidad y las organizaciones sindicales más representativas de la región, que vendrán a enriquecer y facilitar la implementación de la Agenda 2030 en Castilla–La Mancha.

Toledo, 23 de febrero de 2022.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha asegurado este miércoles que “nuestra región transforma su compromiso en realidad pues el conjunto de políticas desarrolladas por el Gobierno de Castilla–La Mancha desde el inicio de esta legislatura avanzan hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un riguroso y transparente sistema de medición y rendición de cuentas a todos los niveles”.



Así lo ha explicado Escudero de forma previa a presidir la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 donde ha presentado el ‘Informe de Progreso de la Agenda 2030 en Castilla– La Mancha 2019–2021’. Un informe que ha elaborado la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, en coordinación de todas las consejerías del Gobierno Regional, a lo largo de estos dos años coincidiendo con el impulso y la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región.



El consejero ha realizado un repaso de los tres importantes hitos para marcar ese avance de la región. “En junio del pasado año aprobamos la Estrategia de Agenda 2030 donde establecimos los ejes y líneas de actuación prioritarias por dónde debe avanzar la región. Hemos establecido un sistema de gobernanza que posibilita espacios institucionales que asumen las competencias en el conjunto de las Consejerías del Gobierno regional. Y finalmente, por primera vez en Castilla–La Mancha ha habido un alineamiento de los objetivos en los Presupuestos Generales de la Junta, que identifica los programas presupuestarios en relación con los ODS. Por tanto, refleja el compromiso real del Gobierno del presidente García–Page”, ha enfatizado el consejero.



Escudero, que ha estado acompañado por el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha explicado que este documento realiza un análisis en cada uno de los 17 ODS, ofreciendo instrumentos, actuaciones, datos e indicadores que orientan la tendencia y avance en nuestra región. Así, para valorar la tendencia, se han utilizado los indicadores disponibles del INE, por ser los validados por el Gobierno de España para la Agenda 2030, obteniendo en la mayoría de los ODS información en el periodo 2015–2020, a través del Servicio de Estadística, dependiente de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación regional.



Además, cuenta con un apartado específico sobre la pandemia de la COVID–19 donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo en Castilla–La Mancha para atender la situación generada y diseñar la recuperación como oportunidad de cambio y transformación hacia la sostenibilidad en sus diferentes dimensiones.



Avance y progreso significativo de Castilla–La Mancha



En este periodo se han sentado las bases de la Agenda 2030 y el Informe de Progreso refleja un gran avance y progreso significativo en la mayoría de los ODS, con un logro del 35 por ciento de las metas, destacando: Fin de la pobreza (ODS1), Salud y Bienestar (ODS3), Educación (ODS4), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), Justicia e Instituciones Sólidas (ODS16) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS17).



Así respecto al ODS 1 ‘Fin de la pobreza’, destaca el dato relativo a la carencia material severa y hogares con baja intensidad de trabajo que se sitúan por debajo de la media nacional con cuatro y dos puntos respectivamente (3,1% carencia material severa, un 5,4% menos desde 2015); y hogares con baja intensidad de trabajo (ahora se sitúa en un 8%, un 7,65% menos desde 2015).



Respecto al ODS 11 ‘Ciudades y Comunidades sostenibles’, destaca en la meta de reducción del impacto ambiental de las ciudades, creciendo un 10,20% los residuos urbanos reciclados desde 2015, situándose en un 39,70% actualmente. Al igual que se ha reducido en un 10,20% los residuos urbanos vertidos desde 2015, situándose en un 60%. Los ciudadanos hemos reducido en 14,3 kg la generación per cápita de residuos urbanos, situándose en 462 kg por año.



En cuanto al ODS 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’ ha indicado la meta de creación de banco de tecnología, destacando el incremento en un 18,5% de la proporción de personas que utilizan internet desde el 2015, situándose en un 92,7%.



También se ha referido a los últimos datos de empleo en la región, “pues vienen a constatar que las medidas extraordinarias puestas en marcha están dando muy buenos resultados. Castilla–La Mancha es la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado en España durante el último año, duplicando el ritmo de creación de puestos de trabajo de la media nacional, registrando la tasa de paro más baja desde 2008”.



Sin obviar la influencia que la crisis provocada por la pandemia ha tenido sobre algunos de los ODS, especialmente en los relacionados con el crecimiento económico, el empleo (ODS 8), el sector industrial y las infraestructuras (ODS 9). “La importancia de este documento no reside sólo en reflejar lo que estamos haciendo, sino que nos indica cuales son las políticas en las que debemos trabajar con mayor intensidad, para ofrecer una respuesta global”, ha dicho Escudero.



El informe estará publicado a partir de hoy para la consulta ciudadana en el portal del Gobierno, en el siguiente enlace: https://consumo.castillalamancha.es/node/23849.



Creación de la Red Local 2030 de Castilla–La Mancha



Por otro lado, Escudero ha informado que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea la Red Local 2030 de Castilla–La Mancha “con el objetivo de reforzar el trabajo con las entidades locales para seguir avanzando en la implementación de los ODS en todos los municipios de la región”.



A través de este Decreto, se regula por primera vez de manera normativa la Red para su recuperación, transitando de la Agenda 21 (modelo medioambiental) a la Agenda 2030, localizando, organizando, y coordinando la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los municipios castellano–manchegos en base a sus tres esferas: social, económica y medio ambiental.



Con esta regulación normativa, ha explicado, “se ofrece además apoyo técnico con la idea de no sólo recuperar la antigua Red existente, si no de implementar la Agenda 2030 en todos los municipios de la región y trasladar buenas experiencias”. Una red que ofrecerá un banco de prácticas enriquecedoras y un espacio de intercambio entre las entidades. Así, se van a destinar 45.000 euros para la asistencia técnica en la implementación de la citada Red Local 2030 con la FEMP–CLM con la que se firmará un convenio de colaboración.



Ampliación de la participación en la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030



Por último, el consejero ha informado a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 de que se ha aprobado la ampliación de su composición a varios actores sociales, económicos y ambientales, así como a una persona representante de los municipios. “Una ampliación que pretende ser una representación de la sociedad, en consonancia con el ODS 17 de ‘Alianzas para conseguir los objetivos’ como la Agenda 2030 promueve”, ha apuntado.



Por ello, hoy se ha propuesto incorporar a la actual Comisión la incorporación de la Universidad y las organizaciones sindicales más representativas de la región, que vendrán a enriquecer y facilitar la implementación de la Agenda 2030 en la región.





