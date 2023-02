Castilla-La Mancha pone en valor el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural al sector de la panadería, fundamental en la industria agroalimentaria

Las panaderías son empresas pequeñas, generalmente, pero que “generan economía y empleo en el medio rural”, según ha destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

Este viernes, Nombela (Toledo) acoge la Asamblea de RECAMDER para preparar la próxima programación, en la que “va a haber una figura novedosa absolutamente, que es la del emprendedor rural”, que recibirá unas ayudas pioneras.

El Diario Oficial publica, también este viernes, la convocatoria de ayudas, por importe de 22 millones de euros, para los ganaderos de toda la región y los agricultores de la nuez, el melocotón y el albaricoque, que reciben un apoyo extraordinario para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Pozocañada (Albacete), 16 de febrero de 2023.– La panadería más antigua de España se encuentra en la localidad albaceteña de Pozocañada, una empresa familiar que tiene más de 200 años y que hoy ha visitado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, por ser un ejemplo. “Estas cosas hay que preservarlas con uñas y dientes, porque en este tipo de modelos de empresas familiares está la base de nuestra economía y las raíces de lo que somos”, ha manifestado.



Panadería Jesús combina tradición y proyección, tal como ha destacado el consejero. “En la forma de orientar el futuro, con las cañas de pan o en el pan soplao que ellos hacen, se ve la pasión de una empresa familiar que seguro va a seguir conquistando el mundo, como hacen ahora, por ejemplo, en el mercado coreano”, ha apuntado Martínez Arroyo, que ha puesto en valor que esta panadería lleva cerca de una década recibiendo ayudas del Grupo de Desarrollo Rural de su comarca, Ceder Monte Ibérico–Corredor de Almansa.



Para Martínez Arroyo “el sector de la panadería es fundamental en la industria agroalimentaria”, por eso, “dentro de lo que hacemos a través de los Grupos de Desarrollo Rural, dedicamos una parte muy importante a la tarea de estas empresas, pequeñas generalmente, pero que generan economía y empleo en el medio rural”. De hecho, Panadería Jesús contrata trabajadores del municipio e intenta adquirir tanto las materias primas como los productos y servicios que precisa lo más cerca posible, contribuyendo a dar impulso a su comarca, a su provincia y a su región.



En Castilla–La Mancha, los Grupos de Desarrollo Rural son “muy importantes”, según ha explicado el consejero durante la visita, pues “hacen posible los sueños de muchos emprendedores pequeños y medianos”. Para Martínez Arroyo, sin la ayuda de estos grupos, muchos empresarios “no estarían invirtiendo en nuestros pueblos, y eso es lo que genera actividad y vida”.



El consejero ha avanzado que precisamente este viernes va a estar en Nombela (Toledo), en la Asamblea de RECAMDER, que es la Red de Desarrollo Rural que engloba a los 29 grupos que existen en Castilla–La Mancha. Se trata de una cita que servirá para preparar la próxima programación, en la que “va a haber una figura novedosa absolutamente, que es la del emprendedor rural, aquel que se quiere instalar en un pueblo con un negocio, que va a tener una ayuda directa solamente por el hecho de instalarse, sin necesidad de justificar gastos”, ha detallado. “De alguna manera, algo parecido a lo que tenemos en la incorporación de jóvenes agricultores”, un impulso del Gobierno regional que es pionero, pues lo va a poner en marcha en Castilla–La Mancha y no existe en otras comunidades autónomas.



Esto es posible gracias a la colaboración entre el Gobierno regional y los Grupos de Desarrollo Rural que en Castilla La Mancha es “absoluta, no hay una sola fisura”, ha asegurado el consejero, poniendo en valor que gracias a que “vamos juntos y lo hacemos juntos, salen las cosas muy bien”.



Durante la visita a la Panadería Jesús, Francisco Martínez Arroyo ha estado acompañado por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete, Ramón Sáez; el presidente del Grupo de Desarrollo Rural Ceder Monte Ibérico–Corredor de Almansa; y el alcalde de Pozocañada, Francisco García Alcaraz.



Ayudas a la ganadería



En otro orden de cosas, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha señalado que este viernes se publica en el Diario Oficial la convocatoria de ayudas “para los ganaderos de toda la región y también para los agricultores de la nuez, el melocotón y el albaricoque”, que reciben un apoyo extraordinario para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.



Según ha indicado, “nos comprometimos a poner su disposición 22 millones de euros y mañana se hace esa convocatoria”, que además no supone trámites para ellos: “esta vez es muy sencillo, no hay que presentar ni un solo papel”. Aproximadamente 6.000 ganaderos de Castilla–La Mancha y los agricultores de los sectores de la nuez, el melocotón y el albaricoque “van a recibir directamente el dinero en sus cuentas en este próximo mes de abril, como tarde”.



Para Francisco Martínez Arroyo, esta es una muestra más de que “el Gobierno regional siempre está con su sector agrario y, de manera muy particular, con los ganaderos”.





