Castilla-La Mancha se pone a disposición del Gobierno de España para “renovar lo antes posible” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha argumentado que “muchas políticas que ya son estructurales en nuestra región dependen de esa financiación estatal”, de ahí que haya insistido en la tener “certezas” desde el punto de vista presupuestario “para que no peligre absolutamente ningún recurso para ninguna mujer que es en este momento víctima de violencia de machista y que gracias al Pacto de Estado está siendo atendida dignamente”.

Blanca Fernández ha dejado claro que “bajo ningún concepto se pueden recortar los sistemas de protección a las víctimas; Castilla–La Mancha, al menos, no lo va a consentir”.



Madrid, 31 de marzo de 2022.– La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha, Blanca Fernández, se ha puesto a disposición del Ejecutivo central para “renovar lo antes posible” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un ofrecimiento que se produce tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad, esta mañana, en el Senado.



La portavoz del Gobierno de Emiliano García–Page no ha ocultado que “lo que más nos preocupa y nos ocupa a Castilla–La Mancha”, y entiende que también al Ministerio de Igualdad y al resto de las comunidades autónomas, “es la necesidad de renovar cuanto antes ese Pacto”, dado que su vigencia finaliza en el presente año.



En este sentido, Blanca Fernández ha argumentado que “muchas políticas que ya son estructurales en nuestra región dependen de esa financiación estatal”, de ahí que haya insistido en la tener “certezas” desde el punto de vista presupuestario “para que no peligre absolutamente ningún recurso para ninguna mujer que es en este momento víctima de violencia de machista y que gracias al Pacto de Estado está siendo atendida dignamente”.



Sobre esta cuestión, la consejera de Igualdad y portavoz castellanomanchega ha dicho que “de ninguna manera nos podemos permitir dejar ni un año en blanco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque ese significaría recortes”.



Por ello, ha sido tajante al asegurar que “bajo ningún concepto se pueden recortar los sistemas de protección a las víctimas; Castilla–La Mancha, al menos, no lo va a consentir”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.