La Biblioteca Pública Provincial se suma a un programa de mejora de habilidades lectoras con la intervención de perros adiestrados

Además, por primera vez, se ofrece un nuevo club de lectura de Novela Histórica y este mes comenzará a funcionar el club para niñas y niños de 8 años.

Guadalajara, 4 de enero de 2023.– La Biblioteca Pública Provincial pone en marcha este trimestre una novedosa iniciativa dirigida a menores con edades entre 6 y 12 años, prioritariamente con dificultades lectoras, para mejorar sus habilidades mediante la intervención de perros especialmente adiestrados en la escucha.



El programa R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs) de lectura asistida con perros, es un proyecto pionero en la introducción de perros en colegios y otros espacios educativos, que nació en Estados Unidos y cuenta con presencia oficial en España a través de la entidad ?Perros y Letras ? R.E.A.D. España?.



La clave del éxito del programa radica en la creación del vínculo entre la persona lectora y el animal al que lee y que escucha atentamente reaccionando ante la lectura. El programa se basa en el hecho de que el perro no juzga, no critica y es mucho menos intimidatorio que las persona adultas o resto de menores que acompañan en una clase.



Las sesiones se realizan con un monitor o monitora experta, la niña o niño lector y un perro y tienen una duración de 20 minutos. Como las sesiones son individuales, la persona lectora siente que realmente el perro le está escuchando, solo a ella, lo que le confiere un protagonismo especial. Las emociones positivas que surgen en las sesiones consiguen que los escolares venzan sus miedos, inseguridades y recelo ante sus dificultades de aprendizaje lector y modifiquen su actitud hacia los libros, aumentando también su motivación hacia la lectura, ya que la presencia del perro crea el entorno de tranquilidad y calma.



De este modo, en colaboración con ?Perros y Letras ? R.E.A.D. España?, la Biblioteca Pública Provincial ha programado 10 sesiones que se celebrarán los días 26 de enero, 2, 9, 16 y 23 de febrero y 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo. Cada participante podrá asistir a una única sesión y para ello deberá inscribirse antes del 15 de enero. La lista de menores admitidos se publicará el 20 de enero en la web de la Biblioteca y en el caso de que hubiera más solicitudes que plazas se realizará un sorteo. Cada uno de los días programados la actividad durará dos horas por lo que está previsto que puedan participar en torno a los 60 menores en total.



Junto a esta novedad la Biblioteca Pública Provincial ofrece este año un nuevo club de lectura, en esta ocasión dedicado a leer novela histórica. El club tendrá encuentros quincenales, que se celebrarán la tarde de los viernes, y en él podrán participar hasta 12 personas adultas. La primera sesión tendrá lugar el 3 de febrero y el plazo de inscripción va a permanecer abierto hasta el 24 de enero. El listado de admitidos se publicará el 27 de enero.



Junto con este nuevo club de lectura, la Biblioteca retoma el club de lectura para niños y niñas de 8 años, que no pudo dar comienzo en septiembre. Se celebrará con periodicidad semanal, los lunes, a las 17,30 horas. Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción hasta completar el número de plazas disponibles.



La Biblioteca Pública de Guadalajara fue en su momento pionera en la puesta en marcha de clubes de lectura a nivel nacional y a día de hoy es la Biblioteca pública con mayor número de clubes en funcionamiento, superando cada año los 40.



En este sentido, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández–Montes, ha reconocido la labor de las numerosas personas voluntarias que participan en estas actividades y ha destacado la importancia dinamizadora de la Biblioteca en la actividad cultural de Guadalajara.



Por su parte, el director de la Biblioteca, Jorge Gómez, ha animado a la ciudadanía a que se sumen a las propuestas que cada mes se lanzan desde este centro y en especial a las niñas y niños, a que se apunten a la propuesta de lectura con perros para disfrutar de una escucha tan especial.



Además de estas propuestas, la Biblioteca cuenta con una amplia oferta de iniciativas culturales a lo largo del mes que incluyen presentaciones de libros, un concierto, talleres para adultos y otras propuestas en colaboración con diversas organizaciones.







