Así afecta la segunda jornada de movilización de los agricultores en Castilla La Mancha

Los agricultores y ganaderos de Castilla La Mancha han seguido protestando a lo largo de esta noche y siguen haciéndolo durante esta mañana con sus tractores y a pie de carretera. "No cesarán las movilizaciones" aseguran muchos de estos trabajadores del campo; agricultores y ganaderos, se unieron para sacar cientos y cientos de tractores, cortar carreteras y autovías y reclamar lo que vienen callando hace muchos años: el campo se muere, agoniza y lo peor de todo, es un futuro que nos compete a todos.

Puntos activos

Hay carreteras castellanomanchegos que continuan afectadas por estas movilizaciones. Uno de esos puntos activos está en la A-4, a la altura de Madridejos, en Toledo. Han estado durante toda la noche cerca de 200 agricultores y ganaderos a pie de autovía, sin moverse. Rubén es un agricultor de Madridejos y se encuentran "muy agradecidos a la gente que apoya a los agricultores y a la agricultura".

Autovía que se abre al tráfico diez minutos cada hora, este agricultor nos comentaba que "al fin y al cabo no podemos tener a un camionero 24 horas en un camión. Tiene que hacer sus necesidades; comer, beber. Entonces, bueno, se han hecho cortes intermitentes, en la medida de lo posible, primero se hizo mucho atasco, lógicamente, y luego ya se fue atajando con el paso del tiempo".

Tras largas esperas los camiones, autobuses y vehículos se solidarizaban con los agricultores.

Lo mismo ocurre en la A-42 a la altura de Illescas, está cortado el sentido a Toledo. Cortes también en la A-43 en Tomelloso rumbo a Manzanares. También hay corte total en la carretera nacional N-301 a su paso por Villanueva de Alcardete (Toledo).

De igual modo, en la provincia de Albacete hay cortes totales en la carretera A-31 en La Torrecica, en el kilómetro 80, y en Cerro Lobo, en el kilómetro 79, así como en la A-30 en ambos sentidos en el kilómetro 1.

También en la provincia albaceteña está interrumpida la carretera CM-316 en Tarazona de la Mancha en ambos sentidos y en Villarrobledo en la A-43 en sentido decreciente de la kilometración.

"Aguantar para poder hacer frente a los pagos"

Varios agricultores han llamado a Herrera en COPE y le han contado a Alberto Herrera, cómo se están movilizando desde ayer. Desde Ciudad Real, concretamente desde Manzares llamaba un agricultor que contaba como tiene "un pozo perdido ya más de siete años, en una zona que no está sobreexplotada y no llega el permiso. Te tienes que dirigir a las páginas web, pedir cita en esas mismas páginas y no hay posibilidad de hablar con nadie para que te solucione un problema. Entonces llega un momento que tienes una impotencia que realmente dices, bueno, no sabes de uno qué hacer".

Desde Corral de Almaguer, Toledo, José Manuel estácortando la "301 a la altura del 101, en Corral de Almaguer. Estamos cortando por el día y arando por la noche, porque se esperan lluvias y el tiempo apremia. Pero yo estoy, por ejemplo, arando desde las cuatro de la mañana y ayer estuve todo el día en la carretera". ¿Hasta cuando aguantarán? Pues según este agricultor toledano "el cuerpo aguanta bastante, porque somos autónomos y no tenemos más remedio que aguantar para poder hacer frente a los pagos. No nos podemos poner malos, esa es nuestra historia".

"Cansados de leyes absurdas"

Carmelo llamaba desde Agudo, en Ciudad Real, comentaba que "la gente del campo, estamos cansados de leyes absurdas, de leyes sin sentido. Estamos cansados de vivir y trabajar a pérdidas. La gente del campo, lo que sabemos hacer es trabajar en el campo, porque es lo que nos han enseñado. Así es que los políticos lo que tienen que hacer es escucharnos. Si nos quejamos es por algo".