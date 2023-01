Alrededor de 140.000 hectáreas de olivar de bajo rendimiento de Castilla-La Mancha podrán recibir una ayuda excepcional con la nueva PAC

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado a los olivicultores que es fundamental que soliciten un eco–régimen para poder percibir un 23 por ciento de las ayudas de la PAC.



Martínez Arroyo ha trasladado “el compromiso del Gobierno regional con el sector agroalimentario a través de la línea FOCAL”, a la que ya se han destinado cerca de 300 millones de euros de ayudas públicas.

Valdepeñas (Ciudad Real), 12 de enero de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que, en el nuevo periodo de la PAC, los olivicultores podrán solicitar “una ayuda adicional excepcional que no existía hasta ahora” para el olivar de bajo rendimiento, ya sea porque tiene una pendiente alta o porque cuenta con menos de cien olivos por hectárea. En el conjunto de la región podrían beneficiarse alrededor de 140.000 hectáreas.



Como ha recordado Martínez Arroyo, “se trata de una ayuda que se pide al rellenar la solicitud única de la PAC, algo que podrá hacerse a partir del 1 de marzo”. La cuantía de estas ayudas supone 42 euros por hectárea en las diez primeras, mientras que las siguientes recibirían la mitad.



En esa instancia, “es fundamental que los agricultores de Castilla–La Mancha soliciten también un eco–régimen, en este caso de cultivos leñosos, para que puedan recibir un 23 por ciento más de ayudas que si no lo hicieran”, ha recordado el consejero. “Son muy fáciles de cumplir”, ha asegurado Martínez Arroyo, indicando que se está proporcionando información al respecto tanto desde la Consejería que él dirige, como desde las organizaciones profesionales agrarias “para que todos los agricultores puedan recibir más ayudas de las que recibían hasta ahora”.



El consejero hacía estas declaraciones durante la visita a la Cooperativa aceitera COLIVAL, de Valdepeñas (Ciudad Real), donde ha tenido la oportunidad de conocer el proyecto de mejora de las instalaciones de la cooperativa, que está actualmente en ejecución y que cuenta con una ayuda FOCAL de 600.000 euros. Se trata de una inversión cercana a los 2,4 millones de euros, que supone movilizar cuatro euros por cada uno de ayuda pública.



Martínez Arroyo ha trasladado “el compromiso del Gobierno regional con el sector agroalimentario a través de la línea FOCAL”, en la que se han invertido en los últimos años cerca de 300 millones de euros de ayudas públicas. La última convocatoria, cerrada a finales del año pasado, estaba dotada con 23 millones de euros. “Esto está haciendo que las empresas inviertan”, ha apuntado el consejero, que ha aclarado que trabajando “con las cooperativas y las empresas particulares hacemos que el dinero público tenga un efecto multiplicador, es decir, que se genere más inversión privada”.



Durante la visita, el consejero ha estado acompañado por el alcalde, Jesús Martín; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; el director–gerente de la Agencia del Agua de Castilla–La Mancha, José Manuel Martín Aparicio; la delegada provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Amparo Bremad; el presidente de la Cooperativa, José Antonio Sánchez Elola; así como la gerente de COLIVAL, Consoli Molero, única maestra de almazara de una cooperativa de aceite en Castilla–La Mancha.



COLIVAL



Nacida en 1970, la cooperativa COLIVAL suma casi 900 socios, de los que cerca del 40 por ciento son mujeres. En la campaña actual cuentan ya con una producción de 1,4 millones de kilos de aceite de oliva, procedentes de más de 7.500 hectáreas de olivo. Se trata de un proyecto colectivo que ya tiene otras 2.500 hectáreas de nueva plantación, lo que va a permitir que puedan seguir creciendo.



Gracias a su buen hacer, la cooperativa acumula más de 200 premios nacionales e internacionales a la calidad de sus aceites y fue reconocida como Mejor Almazara de España en 2020 por la Asociación Española de Municipios del Olivo (OEMO).



Además, COLIVAL cuenta con un Plan de Igualdad, para dar visibilidad a las mujeres; y tiene en marcha un Plan de Economía Circular.



PROMOCIÓN DE LA D.O. VALDEPEÑAS



Durante su visita a Valdepeñas, el consejero Francisco Martínez Arroyo ha avanzado que el próximo lunes la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural celebrará un acto de promoción de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas en Madrid.



El Gobierno de Castilla–La Mancha ejerce actualmente como autoridad de gestión de esta figura de calidad y quiere impulsarla. “Vamos a Madrid a contar lo que somos, porque hacemos muy buen vino y queremos venderlo a muy buen precio”, ha manifestado el responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.



Al evento acudirán todas las bodegas que producen vino amparado por esta Denominación de Origen Protegida.





