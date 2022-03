Sergio Beltrán: "Si no apostamos por producir energía renovable, seguiremos dependiendo de países como Rusia"

Hoy, 15 de marzo, conmemoramos el Día Mundial del Consumidor y si hay un bien de consumo necesario es, sin duda, la energía en todas sus formas. Su precio está poniendo en jaque, no sólo a las economías domésticas, sino también a la de las empresas, que en su mayor parte son pequeñas y medianas, incluso autónomos.

La información sobre el precio de la luz, se ha vuelto necesaria a diario, dado que varía con diferencia de unas pocas horas. De hecho, por poner el caso de hoy martes, tendremos un precio máximo entre las 20:00 y 21:00 horas, con 311,71 euros/MWh, mientas que el mínimo, de 209, 79 euros se registrará entre las 03:00 y las 04:00 horas. De este modo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se mantiene por cuarta jornada consecutiva en torno a la cota de los 250 euros, es decir a un nivel equiparable al que se venía marcando antes de la invasión rusa de Ucrania.

Aun con todo, el precio medio en lo que va de marzo se sitúa en 358,45 euros/MWh, lo que supone 120 euros más que el promedio de diciembre de 2021, que era hasta ahora el mes más caro de la historia, con 239 euros de media.

Y es que, a pesar de que 2021 se cerró como el año más caro de la serie histórica en lo que a precio de la energía eléctrica se refiere, con casi 112 euros, en lo que va de 2022, el precio medio alcanza los 227, 64 euros, que es más del doble que el ejercicio anterior.

En definitiva, según Sergio Beltrán, gerente de Eco-kasa, “el precio se ha disparado muchísimo, ya que el año pasado hablábamos de una media de 45 euros/MWh y hemos llegado la semana pasada a unos topes históricos de 700 euros/MWh”.

Para Beltrán la guerra en Ucrania ha repercutido en este aumento, refiriéndose a “unos picos de 300 euros/MWh de subida”, pero no es el único motivo para haber alcanzado unas cifras tan desorbitadas, ya que “llevamos unos meses con unos precios muy elevados, con un cambio regulatorio, normativo que nos afecta a todos los bolsillos”.

Además, ha advertido de que “llevamos cinco o seis meses en los que las compañías distribuidoras, que son las encargadas de hacer la lectura, no están pasando esas lecturas a la empresa que comercializa, con lo cual al cliente le llegan las lecturas mal hechas o en condiciones no apropiadas y, por tanto, no sabe lo que está pagando”, añadiendo que, en el caso de los negocios, “el precio ha duplicado la factura y está haciendo muy difícil que los propios negocios se mantengan, debido a la situación actual, con lo cual el momento es muy delicado”.

En todo caso, el responsable de la comercializadora verde de Guadalajara ha lamentado la dependencia que tiene Europa de países como Rusia para la producción de energía.

“No tenemos ni gas, ni petróleo, con lo cual si no nos vemos un poco más involucrados en producir energía de manera renovable y sostenible o en apostar por la nuclear, que sabemos que es constante y mucho menos costosa, seguiremos dependiendo de estos países, que son los que ponen el precio”, ha señalado, animando a “apostar por la energía fotovoltaíca, que es una solución económica, rentable y cuenta con bastantes ayudas”.

En este sentido, ha aconsejado optar “por la producción inmediata, en nuestras propias cubiertas, porque es lo más apropiado y, de hecho, la Unión Europea subvenciona este tipo de instalaciones”.

Entretanto, con el objetivo de ayudar a los consumidores a desentrañar los misterios de su factura eléctrica y conseguir un ahorro en su consumo energético cotidiano, Beltrán ha aconsejado “buscar la forma de realizar el consumo durante los fines de semana o tratar de negociar un precio fijo con nosotros o con alguna compañía que le pueda ofrecer ese precio lo más económico posible y garantizarlo durante un tiempo”.

Otras recomendaciones facilitadas por el gerente de Eco-kasa para reducir las cifras de nuestra factura eléctrica pasan por “el consumo razonable; tener una temperatura adecuada en casa, que ahora en invierno rondaría los 21 ó 22 grados, porque cada grado que aumente la temperatura genera más gasto; que seamos inteligentes a la hora de poner los horarios, y comprar también productos lo más eficientes posible, fijándonos en la clasificación energética de los electrodomésticos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que, tal como ha razonado nuestro experto en energía, “aunque seguramente sea un poco más costosa la compra, a la larga vamos a tener un ahorro energético muy importante y eso se transforma en euros”.

No está de más apuntar al respecto que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los electrodomésticos que más energía consumen son la nevera (662 kWh al año de media), el congelador (563 kWh), la televisión (263 kWh), la lavadora (255 kWh), la secadora (255 kWh) y el lavavajillas (246 kWh).

PARA ESCUCHAR LOS AUDIOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE ECO-KASA, SERGIO BELTRÁN, EN HERRERA EN COPE GUADALAJARA, PINCHA AQUÍ