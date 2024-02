De Madrid a Peralveche, así se revierte la despoblación

La cocina de Lyn. Así se llama el bar de Peralveche que ha sido el causante de que la población crezca, al menos un 50% en un año. Es el dato real, porque como suele pasar en los pueblos, en Peralveche el censo marca una cosa pero la realidad muestra otra. Si nos fiamos de lso datos oficiales vemos que hay 87 vecinos, pero lo que nos cuenta Javier es que viviendo regularmente no llegan a diez. El y su mujer se fueron a trabajar y a perseguir el sueño de ella: "Lyn es de Filipinas y allí es relativamente sencillo abrir un bar o un restaurante, aquí en España y más en Collado Villalba, donde vivíamos, que es un poco más difícil. Por eso cuando se nos presentó la oportunidad de venir a hacernos cargo del bar del pueblo no lo dudamos. Al final yo teletrabajo y así Lyn podía abrir su restaurante".

A diferencia de otros, ellos no se enteraron de la necesidad de Peralveche por un anuncio o una noticia, sino por la asociación 'Pueblos con Futuro' que lucha contra la despoblación ofreciendo este tipo de proyecos a familias con niños. En el caso de Javier y Lyn tienen dos hijas y nos cuenta que tampoco fue un gran inconveniente para ellas. "Al final una está en la etapa universitaria y no iba a estar en el pueblo, la pequeña tiene solo siete años y a esa edad no le importaba mucho cambiar de colegio". Ahora son las dos únicas niñas del pueblo, así que evidentemente no puede ir allí al colegio, tiene que hacerlo en Trillo, donde la han acogido de maravilla.

"Cuando nos vinimos nos llegaban correos y cosas para aprender a vivir en un pueblo, algo que nos parecía descabellado, pero luego te das cuenta de que no lo es tanto. Aquí no hay nada, solo el bar. No tienes ni médico, ni farmacia, ni supermercado... nada. Y a veces es complicado si no te planificas las compras". Ellos cuando quieren hacer eso tienen que recorrerse los 10 kilómetros hasta Trillo y si es algo más particular como ir al cine, son 90 hasta Guadalajara.

Cuando le preguntas Javier te dice que su balance es positivo porque al final vinieron a trabajar, pero que entiende que no todo el mundo podría hacerlo, "Sales a la calle y estás solo la mayoría del tiempo. Si quieres tranquilidad sí, pero estás totalmente aislado".





Problemas pendientes del mundo rural

Las principales dificultades vienen, en el caso de Peralveche, por tres problemas a ojos de Javier. "Lo primero que hay que intentar solucionar es el tema de los servicios, dicen que el bar es el alma del pueblo y es verdad. Sin un sitio donde poder reunirte ya no te queda nada, pero hay necesidades básicas que hay que cubrir". El segundo problema es el del transporte público y más en zonas donde la población suele estar muy envejecida, "Aquí tenemos un solo autobús ¡a la semana!, no tienes libertad para entrar o salir del pueblo facilmente". El tercero es el que más le afecta a él, el de las telecomunicaciones. Allí aún no ha llegado la fibra óptica aunque parece que 2024 puede ser el año, de momento él ha tenido que contratar una línea por satélite, que es más caro pero le merece la pena.

Sin esas tres cosas básicas se hace más complicado que la gente quiera irse a vivir a los pueblos. No todos tienen las cosas tan claras como Lyn y Javier.