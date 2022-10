Si te apetece, aunque suene paradójico, renovar tu armario con las últimas tendencias de ropa de segunda mano y, al mismo tiempo, colaborar con la inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave, no puedes perderte este viernes 7 de octubre, a las 17.30 horas, el desfile de moda organizado por AFAUS, Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios Pro Salud Mental.

Incluido entre las actividades programadas por el Ayuntamiento de Guadalajara en la Feria del Comercio, Servicios y Ocio, que se celebrará del 7 al 9 de octubre en el Palacio Multiusos, servirá para dar a conocer la tienda 'Rincón del Mundo', que, aunque fue abierta por la asociación hace 19 años, "no está teniendo todo el impacto que nos gustaría, porque de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe ni sabe que la ropa puede tener esa segunda vida", ha señalado la secretaria de AFAUS, Maribel Rodríguez, añadiendo en este sentido que la ropa usada puede tener "esa segunda vuelta, de volver a utilizarla tal como está o tuneándola, es decir añadiéndole algo que la haga diferente y especial y que cada prenda sea única".

Por ello, aunque -tal como ha adelantado Rodríguez, sobre la pasarela no van a desfilar profesionales sino "voluntarios y voluntarias, tanto niños como mayores, porque habrá todas las tallas, orientados eso sí por un chico que es modelo profesional", la cita también pretende "demostrar que cualquier tipo de persona puede llevar nuestras prendas".

No en vano, 'Me Vale' es el nombre dado por AFAUS a su marca de ropa 'vintage', porque "creemos que esas piezas, esa ropa, ese calzado y esos complementos nos pueden valer; estamos dando una segunda vida a la ropa entendiendo que me vale todavía, es decir, no es un desecho, algo que vaya a tirarse". Pero además, y esto es lo más importante para la secretaria de la asociación Pro Salud Mental de Guadalajara, la marca también "le está dando una segunda vida a las personas a nivel laboral, porque valen, porque tienen muchos valores y son útiles para la sociedad".

De hecho, detrás de las prendas que veamos sobre la pasarela del Multiusos se esconde el trabajo realizado por los integrantes del taller de recuperación y tuneado de ropa usada creado por AFAUS, "un taller con voluntarios que están siendo formados de alguna manera por una profesora que sabe de costura; un pequeño equipo de personas que esperamos que sean trabajadores en breve".

Y es que, la inserción laboral de las personas que sufren enfermedad mental, especialmente cuando ésta es grave, es un caballo de batalla para la asociación, teniendo en cuenta que, según ha apuntado Maribel Rodríguez, "las personas con trastorno mental grave suponen ahora mismo el volumen más importante de personas desempleadas, situándose en torno a un 83 por ciento, por lo tanto es el colectivo con mayor desempleo".

Por ello, el ingreso económico que pueda generar el desfile de este viernes así como cualquier otra actividad puesta en marcha por AFAUS es bienvenido para ayudar a las personas a las que atiende diariamente, que son "aquellas que tienen un problema de salud mental o que crean tenerlo a todos los niveles, pero fundamentalmente nuestro volumen más grande son las que padecen un trastorno mental grave, con una patología crónica, pero que con los apoyos necesarios tienen un funcionamiento en la vida como cualquier otra persona", ha subrayado.

Pero además, Afaus necesita otro ingreso esencial para el desarrollo de su actividad textil y finalmente empresarial, que no es otro que el de la ropa desechada por los ciudadanos de sus armarios.

"Es nuestra materia prima, porque si no tenemos ropa no tenemos actividad", ha confesado Maribel Rodríguez, quien no ha dudado en hacer un llamamiento a la población de Guadalajara para que lleve toda esa ropa que ya no quiere a la tienda 'Rincón del Mundo', ubicada en Calle Felipe Solano Antelo, número 11, en la capital.