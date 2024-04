Uno de los detenidos podría ser el autor del triple crimen de Chiloeches

Uno de los detenidos por el triple crimen ocurrido en Chiloeches en la madrugada de este sábado podría ser el autor del mismo.

Según la información aportada por fuentes de la investigación a Europa Press, se trata de un varón de 25 años, residente enPioz, con múltiples antecedentes por robo con fuerza, estafa, delitos de conducción sin carnet, delito contra la intimidad, así como por desobediencia y resistencia. Otras dos personas habrían estado implicadas en los hechos, un hombre como cómplice y una mujer como encubridora.

En cuanto al móvil del triple crimen, una de las hipótesis que más pesan por parte de los investigadores es la del robo, aunque no es la única, ya que la investigación sigue su curso y no hay que olvidar que el Juzgado de Instrucción nº4 de Guadalajara decretaba en la tarde del mismo sábado el secreto de sumario, por lo cual no se han desvelado apenas datos hasta las detenciones.

Ha sido en la mañana de este lunes cuando los detenidos, que permanecían en la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara desde el domingo, eran trasladados para continuar con las prácticas de las diligencias abiertas con el objetivo de reconstruir los hechos.

Cabe recordar que las detenciones se produjeron tras el descubrimiento de tres cadáveres con signos de violencia -un matrimonio de 52 años y la hija de ambos, de 22 años- por los bomberos del Parque de Azuqueca de Henares en la madrugada de este sábado tras el incendio en la vivienda de las tres víctimas, situada en la Calle Fuente Valdoma de la urbanización Medina Azahara de Chiloeches.

Precisamente, a las 19:00 horas de este lunes está convocada una concentración en esa urbanización, donde se guardará un minuto de silencio por las víctimas del triple crimen.