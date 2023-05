J. Gª Salinas: “La clave del desarrollo de Cabanillas es la seguridad jurídica que ofrecemos a las empresas"

Cuando llegó al consistorio cabanillero y era, incluso, más joven de lo que es 8 años más tarde, su municipio solo contaba con una empresa. Hoy Cabanillas disfruta del desarrollo industrial y logístico que experimenta la provincia y en especial el Corredor del Henares. “Es innegable que hoy Cabanillas es uno de los motores económicos de la región. Está funcionando por la certidumbre que ofrecemos para quien quiere hacer inversiones millonarias que es lo que está ocurriendo en cabanillas. Si a ello le sumas los menores impuestos del Corredor, es normal explicar la expansión industrial”.

Ahora, junto con el ayuntamiento de Alovera, están desarrollando un polígono de más de 2 millones de metros cuadrados como reflejo de su crecimiento, pero también de la ambición por aprovechar las oportunidades que viven hoy los municipios a orillas de la A-2.

A pesar de que, como asegura su alcalde, Cabanillas está de moda, no todo son buenas noticias. Este curso una de las noticias que han destacado a este municipio de apenas 11 mil habitantes, es la carrera que disputó para convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española, y que acabó recayendo en Sevilla. “Reuníamos todos los requisitos que hacían falta para serlo, pero aquí también a veces también influyen otro tipo de condicionantes a los que no vamos a prestar atención”. Como dice el alcalde, finalmente la 'NASA española' no estará en la provincia, pero también el mero hecho de haberse postulado ha proyectado la imagen del municipio por toda España.

Y si bien es cierto que la cara de la moneda del Corredor del Henares estos años está siendo el desarrollo industrial, la cruz es para la sensación de inseguridad. Para Salinas, a pesar de todo, Cabanillas es tremendamente seguro gracias a la labor de su policía local. Un cuerpo que dice, espera ampliar para poder ofrecer servicio las 24 horas del día.

Queda ver si la promesa se cumple si finalmente revalida su condición de alcalde por tercera vez consecutiva, pero ese es precisamente uno de sus principales argumentos para pedir el voto, el hecho de que, como asegura, lo que ha dicho lo ha cumplido.