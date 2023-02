Molina de Aragón marca la mínima del país y 120 alumnos se quedan sin clase en la provincia por 'Juliette'

Con -15,8º C, Molina de Aragón ha marcado la temperatura mínima más baja de todo el país a las 6:50 de este martes 28 de febrero, según los datos aportados por la AEMET. En el ranking regional, a la comarca del Señorío le han seguido otras cuatro localidades de la provincia de Guadalajara: El Pedregal, con -9,1º; Sigüenza, con -8,7º; Brihuega, con -8,2º, y Zaorejas, con -7,5º.

El desplome de los termómetros no ha sido el único efecto en nuestra provincia de la borrasca 'Juliette', ya que, debido al hielo y la nieve que ha provocado, se han tenido que cancelar 12 rutas escolares, impidiendo que 120 alumnos hayan podido asistir a clase.

Según datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el caso de Cuenca han sido 18 las rutas afectadas, dejando sin clase a 152 alumnos.

Aun con todo, los termómetros molineses tienen mucho margen hasta registrar los -28,2º C que registraron en 1952, la temperatura más baja de la que se tiene constancia en Molina y la segunda mínima más intensa en toda la red oficial de AEMET en zonas pobladas de España, tan solo por detrás de los -30º C registrados por el Observatorio de Calamocha, en Teruel, en diciembre de 1963.

(Vista panorámica de Molina de Aragón, Guadalajara)

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para esta noche de nuevo temperaturas mínimas gélidas en todo el territorio provincial, que oscilan entre los 6º bajo cero en la capital, los 8º también bajo cero en Sigüenza y los 12 grados negativos en Molina de Aragón, donde el termómetro no superará de temperatura máxima los 4º C. Mientras, Sigüenza alcanzará los 5º C de máxima y la capital llegará a los 9º.

De este modo, la AEMET mantendrá el nivel amarillo por bajas temperaturas hasta las 9:00 horas de mañana miércoles en la Serranía de Guadalajara, en Parameras de Molina y en la Alcarria.

















