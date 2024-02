Los profesionales del transporte de Guadalajara secundarán el paro indefinido convocado para el próximo sábado 10 de febrero por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte en la que están integrados. En un comunicado urgente remitido ayer tarde, el colectivo deja claro que la movilización se hace "junto a la Plataforma 6F de Agricultores y Ganaderos, más aquellos movimientos y sectores que se sumen en los próximos días".

En Herrera en COPE en Guadalajara hemos hablado con el delegado de la Plataforma del Transporteen la provincia, Rafael Rodríguez, para quien la movilización de los profesionales del campo "ha sido una especie de tormenta perfecta" a la que se suma ahora su sector, no sólo porque "nos han consultado y pedido ayuda", sino porque coincide con la propia intención de los transportistas de movilizarse también ante la "falta de diálogo" que están encontrando de forma constante con el Ministerio de Transportes, MITMA.

"Llevamos solicitando reunión con el Ministerio de Transportes más de tres meses, para ver si podíamos llevar a cabo lo que se reivindicó en el año 2022, esa ley que nos amparaba y que luego no ha funcionado porque no han querido desde el Gobierno que funcione", señala Rodríguez, añadiendo que ya advirtieron en noviembre desde su sector que la ley de 2022 "no se estaba cumpliendo e hicimos una movilización".

Sin embargo, a pesar de que, según asegura, el Ministerio "se comprometió a poner todo tipo deinterlocutores, de inspectores, para hacer que esa ley se cumpliera", lo cierto es que, por el momento, no existe nadie que pueda representarles en esa negociación.

En este sentido, el transportista guadalajareño ha explicado que "hay unos costes mínimos sobre el transporte que no se están cumpliendo por parte de ninguna empresa", apuntando como ejemplo que "ahora mismo podíamos estar hablando de que el kilómetro estaría en torno a 1,57 euros y se está pagando a 0,80 euros, o sea, la mitad, y eso no permite que cubramos gastos y que tengamos una rentabilidad".

Pero además, desde la Plataforma de Transporte se exige el cumplimiento de "la ley sobre el cabotaje", ya que "hay muchas empresas que están afincadas en el extranjero y están operando indiscriminadamente aquí en España pero no pagan aquí, con lo cual todos esos impuestos se van fuera".

Otra de las principales reclamaciones del sector del transporte es "un convenio para los asalariados,que están siendo ninguneados por las empresas", lamenta Rafael Rodríguez, garantizando no tener "nada en contra de que traigan conductores de fuera" pero aclarando que éstos "no están cobrando lo que deberían cobrar y por eso necesitamos un convenio que cubra todo eso".

Por último, el delegado provincial de la Plataforma de Transporte ha pedido adelantar la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales de su sector, "porque hay mucho transportistas que son muy mayores y los reflejos fallan, la salud falla con las edades avanzadas".

De este modo, tal como nos ha avanzado Rafael Rodríguez, el mismo día 10 de febrero los socios trabajadores de la plataforma a nivel nacional están llamados a votar para refrendar o no el paro anunciado. Si la movilización sale refrendada, "que entendemos que sí porque la gente está muy cansada de incumplimientos por parte del Gobierno", los transportistas se unirán a sus "hermanos", los agricultores y ganaderos.

Y es que, aunque Rodríguez ha confesado que le gustaría no verse en la necesidad de movilizarse, no piensan "levantar las huelgas y paros hasta que no se cumplan las reivindicaciones de cada sector. Todos juntos vamos a Madrid".

Supermercado desabastecido de productos básicos como la leche

Es más, aunque ha admitido que, como consecuencia del paro, "va a haber, lógicamente, supermercados desabastecidos, muchísima necesidad de productos básicos", también ha apelado a la comprensión de la sociedad en estos momentos.

"Pedimos que la sociedad nos entienda, pero también, por otra parte, vemos que esa misma sociedad debería ser la que nos ayudara también, porque quiero recordar que los productos que llegan a los lineales de los supermercados son precisamente productos de nuestros agricultores, que están siendo sustituidos por productos de fuera", ha concluido Rafael Rodríguez.