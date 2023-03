8ª Carrera Solidaria de Central Óptica, a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara

El próximo domingo 19 de marzo, a partir de las las calles del centro deGuadalajara serán recorridas de nuevo por los participantes de la Carrera Solidaria 'Memorial Jesús Salgado', organizada por Central Óptica, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, Policía Local y Protección Civil, además de empresas, asociaciones y clubes de la ciudad.

La recaudación del evento, que cumple su octava edición debido al parón de dos años provocado por la pandemia, irá destinada a ADEMGU, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara, ya que, esta carrera que comenzó, según el director de Central Óptica Guadalajara, Alfonso Casasnovas, "con motivo de nuestro 25 aniversario", tiene "una razón social" desde el segundo año de su existencia.

Casasnovas ha hecho un llamamiento a la participación, asegurando que es una prueba "fácil, de 5 kilómetros por las calles del centro de Guadalajara", que puede correr "gente de todos los niveles", hasta el punto de que "es muy buena también para iniciarse, para gente que no haya corrido nunca, porque es una carrera corta".

Incluso, quienes no se atrevan a correrla tienen la posibilidad de disfrutarla andando, de hecho, tal como ha adelantado Casasnovas, "hay gente que la hace andando desde hace dos o tres años y ya hay bastante inscrita para andar".

Antes de la absoluta, se disputarán las carreras de categorías inferiores con diferentes distancias y recorridos según la edad, también en la zona de la Plaza de la Llanilla y del Paseo Fernández Iparraguirre. "Tenemos la benjamín, de 0 a 7 años; luego la alevín, que es de 8 a 10 y, por último, la infantil, de 11 a 13", ha explicado el director de Central Óptica.

Y más allá de los regalos que se repartirán, que según el organizador son "muchísimos porque se involucra todo el barrio de La Llanilla y cada comercio prácticamente pone un regalo; aparte tenemos patrocinadores y se van a rifar tres gafas de Oakley, otra de Emporio Armani", la mayor motivación para los numerosos participantes de la Carrera de Central Óptica es, sin duda, su fin solidario.

En esta ocasión, los beneficios obtenidos con las inscripciones se donarán a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara, cuya presidenta, Ana Isabel López Rivera, ha adelantado que se emplearán "para la compra de material de fisioterapia, porque en la asociación tenemos tres fisios y tenemos que actualizarles la ropa y el material".

(Ana Isabel López Rivera, presidenta de ADEMGU, en COPE Guadalajara)

Y es que la fisioterapia, al igual que otros servicios especializados que presta ADEMGU, tales como "fisioterapia a domicilio, servicio de transporte adaptado si fuera necesario, trabajo social, psicología y logopedia",tienen como objetivo "intentar mejorar la calidad de vida de todos los afectados".

Un importante reto, teniendo en cuenta que, tal como ha lamentado López Rivera, que también está afectada por esta enfermedad neurodegenerativa sin cura, "el día a día de una persona con esclerosis es muy duro".

Sin embargo, esta mujer joven y vital no quiere dejar de ser optimista "porque aunque no hay cura definitiva, hay muchísimos tratamientos, de hecho actualmente hay 15 fármacos que lo que hacen es frenar, conseguir que la esclerosis no avance progresivamente y nos ayudan a que nuestro día a día sea un poco mejor, que es lo que ayudamos a conseguir también en la asociación".

Las inscripciones para participar en la 8ª Carrera Solidaria Central Óptica Guadalajara están abiertas hasta el 17 de marzo, por valor actualmente de 15 euros, salvolas carreras infantiles que son gratuitas.

Se pueden realizar on line, a través de la página web www.sportradio.es, o de manera presencial en cualquiera de los establecimientos de Central Óptica, ubicados en Calle Virgen de la Soledad, 16, y en Centro Comercial Ferial Plaza, planta baja, en la capital, y en Calle Bélgica, 5, en Azuqueca de Henares. Las carreras infantiles son gratuitas.