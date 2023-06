El cadáver hallado bajo el puente nuevo de Guadalajara es de un chico desaparecido hace 2 años

Las alarmas saltaron hace hoy una semana. Se había encontrado el cuerpo sin vida de una persona en el margen derecho del río Henares según la dirección de la corriente. Entonces ya se informó de la hipótesis del suicidio, pero se desconocía la identidad del fallecido.

Hoy, siete días después, ha salido a la luz. Se trata de Daniel, un joven de 21 años que no guarda ninguna relación con Guadalajara y que llevaba en paradero desconocido cerca de dos años. El 21 de enero de 2021 se fue voluntariamente de casa de su padre, con quién vivía en Calella, en la provincia de Barcelona.

Al tratarse de una desaparición voluntaria la policía no podía hacer nada para hallar su paradero. Durante ese tiempo la familia no ha sabido prácticamente nada de él. Solo tenían constancia de que recibía los mensajes. Fue así hasta noviembre cuando, según nos ha contado a COPE GUADALAJARA Antonio Sanz, el novio de la madre y portavoz de la familia, le escribió un mensaje a su padre cuando este le dijo que si no daba señales de vida pondría una denuncia de desaparición. Su respuesta fue que era mayor de edad y que podía hacer lo que le diera la gana.

Nadie, ni siquiera sus amigos sabían de su paradero. Hablaba y se relacionaba con otros chicos vía telemática al jugar a su videojuego favorito, pero ningúno, como nos dice Antonio sabía nada de él: “Estoy hablando con todo el mundo que puedo localizar y todos coinciden en dos cosas, nunca decía donde estaba, ni qué hacía”.

Una cuenta corriente con dinero suficiente

Cuando abandonó la casa de su padre lo hizo con acceso a una cuenta corriente que la había abierto su abuelo cuando solo era un niño y en la que durante años le estuvo ingresando dinero. “Esa cuenta tenía una cantidad de dinero aproximada de 27.000 euros”, nos relata Antonio.

Era una de las razones por las que la familia, aunque preocupada, no se desesperó. Achacó la huida del domicilio familiar a la salida de la pandemia y a querer vivir su vida con el dinero de su abuelo.

Sin móvil ni DNI y con los ordenadores formateados

Según nos cuenta el portavoz de la familia, caundo la policía analizó el cuerpo sin vida de Dani en el río encontraron su cartera. En ella estaba la llave del hotel que tenía pagado en Guadalajara capital, pero ni el teléfono ni la tarjeta de crédito.

En el hotel hallaron una bolsa sin apenas equipaje y dos ordenadores que habían sido formateados y con la información borrada. “En realidad en todo este caso parece que haya una doble desaparición. La primera cuando se fue de casa y la segunda el pasado mes de enero. Entonces sus amigos con los que jugaba dejaron de saber de él”, asegura Antonio.

Otro de los hallazgos en la habitación de su hotel fue el de una funda de tienda de campaña, pero sin rastro de la propia tienda (verde y pequeña), de la que el propio Antonio pide que si se ve en algún sitio de la alcarria se informe a las autoridades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La familia destrozada

Tanto la madre como el padre, divorciados, están absolutamente destrozados. Después de dos años sin saber nada de él, ahora le han encontrado fallecido en extrañas circunstancia y muy lejos de casa. La familia pide la máxima colaboración por parte de todo aquel que haya podido saber de él.