El PP se siente excluido del Pacto para la reconstrucción de la región

El Partido Popular de Guadalajara ha criticado el Pacto suscrito entre PSOE y Ciudadanos en Castilla-La Mancha, al que consideran que no han sido invitados.

De hecho, tal y como ha señalado el portavoz del PP en nuestra provincia, Lucas Castillo, "para conseguir este pacto se crearon cuatro mesas de trabajo, en las que solamente han comparecido miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha" y ha añadido que "en estas mesas, no daban ningún dato real, ningún dato específico que, desde el principal partido de la oposición, el Partido Popular, pedíamos, porque qué menos que un informe económico para saber la situación económica de Castilla-La Mancha".

Pero además, Castillo ha recordado que ya en la primera mesa de coordinación del acuerdo, Page hizo dos anuncios que les dejaron, aunque perplejos, con la certeza de que quedaban excluidos del mismo, "la primera, que ya tenían el borrador de un pacto, pero en ningún momento el Partido Popular ha tenido acceso a ese borrador y también anunciaron que tenían ya un posible pacto con Ciudadanos para poder aprobar estas medidas". Según el portavoz popular, esta actitud demuestra que “nos han dejado a un lado, han silenciado a toda la sociedad de Castilla-La Mancha y al principal partido de la oposición teniendo a Ciudadanos de artista invitado en el mismo”.

En este sentido, Lucas Castillo ha reprochado a Ciudadanos haber abandonado su papel de oposición desde el comienzo de la legislatura para apoyar las "medidas equivocadas de Page" y, además, ha apuntado que el pacto es el reflejo de las medidas electorales que el Partido Socialista tenía en su programa electoral de 2015. Para demostrarlo ha citado el reciente anuncio de Page de destinar 600 millones de euros para infraestructuras sanitarias, asegurando que “cualquier persona puede coger el presupuesto de este año y comprobar cómo en la partida de infraestructuras sanitarias vienen estos 600 millones de euros; por tanto no están haciendo nada que no viniera en los presupuestos y que contemplara su programa electoral. Es decir, que Page no ha elaborado medidas específicas para luchar contra los efectos económicos y sociales que va a dejar la crisis sanitaria del Covi19 en nuestra región”.

El portavoz popular en Guadalajara ha criticado que Page pida unidad y lealtad cuando ha desoído las continuas propuestas del PP de Castilla-La Mancha desde el comienzo de la pandemia.