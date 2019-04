"Aunque no hemos logrado un diputado en Guadalajara, estamos muy ilusionados por los 24 a nivel nacional"

Antonio de Miguel, cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Guadalajara, ha analizado en Cope Guadalajara los resultados de los comicios generales celebrados el pasado domingo 28 de abril.

De Miguel ha expresado la gran ilusión que, a pesar de no haber conseguido el tan ansiado diputado, ha supuesto para su formación ser la más votada en 13 municipios de la provincia, entre los que se cuentan Yebes, Píoz y Tórtola de Henares. Con 23.454 votos conseguidos, Vox ha sido respaldado por el 16'48% de los votantes de Guadalajara.

Con respecto a la gran pérdida de votos del Partido Popular, De Miguel ha aclarado que "el PP no pierde esos casi 23.000 votos en la provincia por culpa de Vox, por la división del voto de derechas de la que habla Ana Guarinos, sino por la pasividad y la inacción del PP en Guadalajara". En este sentido, ha aconsejado a los populares hacer autocrítica e ir a la esencia del problema y analizar el motivo del nacimiento de la marca "Vox" que, según su cabeza de lista se debe "no a la escisión del Partido Popular, sino a la necesidad de luchar contra este sistema tan viciado y corrupto que no nos representa, de poner soluciones tajantes a problemas grandes; no como ellos, que son unos blanditos".

Finalmente, De Miguel ha puntualizado que "pese a que se nos califica de partido de extrema derecha, no lo somos; somos un partido de extrema necesidad, un partido de la derecha española por España y para España, tremendamente democrático y europeísta, aunque digan lo contrario".