El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprueba la prórroga de las subvenciones del año 2018

En el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrado hoy, se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara y de sus organismos autónomos, correspondiente a 2018.

Dado que no estaban prorrogadas las subvenciones, se han aprobado también modificaciones para que las asociaciones culturales y deportivas no se vean perjudicadas por la no aprobación de los presupuestos, como ha señalado el Alcalde, Antonio Román, por parte, principalmente del grupo Ciudadanos.

Román, ante los micrófonos de COPE Guadalajara, se ha manifestado sobre lo que supone la aprobación con los votos del Partido Popular, de la modificación de créditos y subvenciones

Con esta aprobación, se garantiza la celebración, entre otras, del Maratón de los Cuentos, que hasta hoy, ha estado en serio peligro de llevarse a cabo.