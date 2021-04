Un punto más para Quesos La Casota-FF La Solana y los rivales no se acercan

El entrenador del Quesos La Casota-FF La Solana, David Peinado, ha confirmado, tras el empate (1-1) contra el Fermarguín en su casa, en La Moheda, que prefiere ser optimista, dado que sus jugadoras han añadido un punto más y "los rivales no se te acercan porque pincharon”.



Así lo ha asegurado en una nota municipal el técnico del Quesos La Casota, que ha enfatizado que, "cuando no puedes sumar de tres en tres, es mejor sumar uno que ninguno".



Peinado se ha mostrado satisfecho por el juego general del equipo y ha señalado que, especialmente, le gustó "mucho" la primera parte, "jugando al espacio y pisando área con facilidad”.



Ahí llegó el gol de Gabrielle Ngaska para las amarillas, "pero no puede ser que a los veinte segundos encadenes varios errores individuales y nos cueste el empate”, ha asegurado el entrenador, que ha reconocido que no le ha gustado volver a conceder ocasiones al rival "por fallos propios", debido a que "en fútbol gana el que menos errores comete”.



Al margen de errores puntuales, el FF La Solana ha comenzado esta fase decisiva con una victoria, un empate y una derrota, 4 puntos sobre 9 posibles y 17 acumulados, con lo que se puede afirmar que se trata de "una situación comprometida, pero no mala", ha valorado Peinado.



Así las cosas, el equipo amarillo es ahora mismo sexto, primera posición de descenso directo, pero empatado con el Málaga (5º) y a solo 2 puntos del Aldaia (4º), que tiene dos partidos más y perdió en La Moheda.



Más lejos están el CD Juan Grande y los dos líderes, Córdoba y Levante B, con lo que Málaga y Aldaia se perfilan como los rivales a superar.



Con todo, Peinado ha insistido en que "es pronto para echar cuentas”, se ha mostrado convencido de que "esto no se va a decidir hasta la última jornada" y ha agregado que el objetivo inmediato es Valencia, donde espera el filial ‘che’, "que se juega la vida".



“Tenemos que ir a Valencia a sacar lo que no hemos podido sacar en este partido", ha subrayado el entrenador del Quesos La Casota, que ha apostillado: "todos sabemos que ganar a orillas del Turia puede ser medio billete hacia la permanencia”.