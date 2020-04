Zarza de Tajo, sin casos de coronavirus pero sin bajar la guardia

El Ayuntamiento de Zarza de Tajo no baja la guardia en su lucha contra el Coronavirus a pesar de que, de momento, “no tenemos ningún caso confirmado con síntomas de la enfermedad ni ninguna persona contagiada".

Así lo ha apuntado su alcalde, Pedro Antonio Belinchón, que ha también ha asegurado que "gracias a Dios, no hemos tenido tampoco ningún fallecido”. A principios de esta semana, y firmado por la concejala de Sanidad, Raquel Vellisca, el Ayuntamiento emitía un comunicado oficial en el que recordaba a sus vecinos que aún nos encontramos en Estado de Alarma y que deben seguir manteniendo todas las precauciones para evitar contagios, además de la importancia del uso de guantes y mascarillas al salir a la calle, tanto para protegernos como para proteger a los demás.

En relación con este material, tan necesario para evitar la propagación del virus, Belinchón ha querido hacer un llamamiento al Gobierno Regional, para que envíen al pueblo tanto mascarillas como guantes, “de tal manera que sea el Ayuntamiento quien lo reparta entre la población que tiene la necesidad de salir a la compra y de asistir al médico o a la farmacia”, ha explicado el primer edil.

Ante las tremendas circunstancias en las que nos encontramos desde hace más de un mes, el primer edil de Zarza de Tajo ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento y optimismo, “a la labor encomiable tanto de los sanitarios como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también a todos los trabajadores que están en primera línea luchando para erradicar esta pandemia. Sobre todo, apuntaba, "valoro a aquellas personas que cumplen diariamente el confinamiento, conscientes del riesgo y la gravedad que supone el Coronavirus”.

A su tarea de concienciar y de seguir manteniendo a sus vecinos alerta y prevenidos por la gravedad de la enfermedad, el alcalde no ha descuidado otra de las labores fundamentales en la lucha contra la pandemia, “todas las semanas desinfectamos el pueblo con efectivos de la empresa pública Geacam”, explica Belinchón.

El primer edil no se olvida de los zarceños que no se encuentran en la localidad, “a los que mando mucha fuerza y agradezco que hayan hecho el esfuerzo de no desplazarse hasta el pueblo. También envío mucha fuerza a todos los que se encuentran aquí. Con paciencia y cumpliendo con las obligaciones que nos dictan las autoridades sanitarias espero que pronto podamos celebrar todos juntos que hemos vencido al Coronavirus”.

Por último, Pedro Antonio Belinchón ha querido también recordar a todas las familias que estos días han perdido a un ser querido por culpa del Coronavirus y a quienes se encuentran en el Hospital enfermos, “espero que se recuperen pronto con el esfuerzo extraordinario que está desarrollando todo el personal sanitario”, ha concluido.