El reto de Miguel Ángel, de no andar a subir el Kilimanjaro: "La montaña del cáncer se puede subir"

Cuando no hay límites en la vida, se superan retos y se consiguen verdaderas hazañas. Que se lo digan Miguel Ángel cuando, en el año 2020, le detectaron un tipo de cáncer raro, un sarcoma, que afectó a sus capacidades motoras.

En el año 2021 le operaron. Después de la operación y después de superar esta enfermedad, Miguel Ángel se puso un reto. Comenzó a hacer más deporte, concretamente trekking y así ese reto se fue gestando poco a poco: alcanzar la cima del Kilimanjaro.

Cuando le nombran la palabra cáncer, Miguel Ángel sintió que "tu vida ha sido arrebatada y empiezas a necesitar orientarte de alguna forma y no caer en rendirte. Una manera de hacer esto es plantearte objetivos, si es posible objetivos a largo plazo, retos en los cuales concentres tus energías y te concentres tú y que te ayuden a luchar contra la enfermedad". El sueño de Miguel Ángel siempre fue subir al monte Kilimanjaro pero en el camino y proceso de superar el cáncer, aparecieron algunos problemas como las secuelas físicas tras la operación.





No podría subir escaleras

Miguel Ángel no podía moverse con facilidad; ir al baño, subir escaleras o pasear, era un suplicio. EL enfoque siempre fue superar retos, "era un reto personal, se va transformando en un reto solidario. Porque me surge la necesidad de un poco devolver todo lo que estaba recibiendo. El reto personal de subir la montaña del Kilimanjaro se transforma en ayudar con la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene como objetivo, la recaudación de 20.000 euros destinados a la investigación en la lucha contra el cáncer, pero también lo que pretendo es que el cáncer se visibilice ante la sociedad, que seamos conscientes que está presente entre nosotros y no va a estar más todavía".

¿Cómo fue llegar a la cima?

Miguel Ángel asegura que "fue algo maravilloso". No ha estado solo, con él, un grupo de aventureros que ha querido acompañar a este conquense. "En ese momento nos encontrábamos en la cumbre, nos encontrábamos en el techo de África. Fue algo súper emocionante y fue, bueno, pues a nivel sentimental muy potente porque cuando en un momento de tu vida te planteas siquiera si vas a ser capaz de andar y te das cuenta que has hecho algo tan potente y tan exigente físicamente, pues te reafirmas en que la montaña del cáncer se puede subir y te reafirmas en que tienes capacidad para afrontar prácticamente todo lo que se te ponga delante. Eso es importante".

Miguel Ángel ahora se encuentra muy bien, sigue teniendo algún dolor y sus lesiones que le obligan a estar permanentemente entrenando, se ha preparado subiendo montañas, "algunas de las montañas más altas de España y, por supuesto, pues todas las montañas de la provincia de Cuenca, ha sido mi lugar y la serranía de Cuenca ha sido mi sitio de entrenamiento, ha sido un privilegio".

Objetivo: 20.000 euros

Todavía se puede colaborar, de momento llevan un 66% recaudado y en la página webkilimanjaroleimportanciademomento.com ahí pueden entrar, pueden acceder desde ahí a la plataforma de donaciones de la Asociación Española contra el Cáncer y "pueden donar la cantidad que mejor consideren. Me gusta hacer hincapié también en que si se introducen los datos fiscales de la persona que dona, pues hay una deducción en la declaración de la renta".

De Cuenca a la gran pantalla

Todo lo que han vivido se va a poder ver ya que han aprovechado para rodarlo y hacerlo documental. "De la mano de Simón Noguera, que es director y productor del documental, todo se ha registrado, tanto las ascensiones de entrenamiento como las entrevistas a distintos personajes relevantes vinculados al reto, a la lucha contra el cáncer y a la investigación. Y, por supuesto, todo relacionado con la expedición en Tanzania se ha registrado y con ello se va a confeccionar un documental. Esperamos tenerlo listo a lo largo de este 2024. Y la idea es que el documental nos ayude a una mayor difusión".