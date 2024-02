Lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, congestión, estornudos constantes, tos... La alergia ha llegado para, de momento, quedarse entre nosotros. Estos son algunos de los síntomas que miles de castellanomanchegos están sufriendo en las últimas semanas, una alergia que se ha adelantado.

El periodo donde florecen las alergias suele ser de abril a junio, pero hay años que puede variar. Todo depende de las lluvias y de las temperaturas que tengamos los meses anteriores a su llegada, y contando que por ejemplo, en este 2024, enero ha sido el más caluroso de la historia, esto no ayuda nada.

En la unidad de alergología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, lo están viendo a diario. El doctor Antonio Moreno, nos contaba a COPE que "estamos teniendo unas temperaturas más elevadas de lo habitual para esta época del año, junto a una falta de precipitaciones de lluvia, que también está lloviendo menos este año de lo que otros años ha llovido y eso está haciendo que los niveles de polen en el aire sean más elevados que en años anteriores".

Alergias tempranas en 2024: Un alergólogo avisa del error que cometemos con la ropa y que las empeora https://t.co/2xvP7kSEQr — La Linterna (@linternacope) February 14, 2024





Polinización de árboles y plantas

Ante las buenas temperaturas, las cupresáceas están polinizándose ahora. ¿Qué son las cupresáceas? Plantas como el ciprés o las arizónicas. Antonio nos aseguraba que "por ejemplo, en la provincia de Cuenca, además de ciprés y arizónicas, como en cualquier otra ciudad o provincia española, hay también, como conocéis… una vegetación importante de sabinas y de enebro que también pertenecen a las cupresáceas, con lo cual también están polinizando ahora. Entonces, por eso, en Cuenca, capital y provincia, la polinización de cupresáceas tiene un carácter más importante que en otras ciudades españolas".

Más pacientes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde la unidad de alergología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca han notado un incremento de pacientes con más síntomas, porque los niveles de polen están más altos, "los pacientes alérgicos a cupresácea suelen presentar sintomatología a nivel ocular, a nivel conjuntival, pues nos cuentan picor de ojos, lagrimeo abundante, la luz le molesta, lo que se llama fotofobia. Eso a nivel ocular. A nivel nasal, pues tienen congestión de nariz, estornudos, lo que sea. Y luego también existe un porcentaje no despreciable de pacientes que ya lo que tienen es sintomatología bronquial tipo asmática, pues sensación de falta de aire en el pecho, tos persistente, o incluso algunos pacientes nos refieren que se autoescuchan ellos mismos pitidos o silbidos en el pecho por un broncoespasmo asociado".

¿Cómo combatir la alergia?

Para tratar la alergia a pólenes, los alergólogos siempre anteponen tres tipos de medidas, que nos cuenta el doctor Antonio Moreno.

- El primer escalón es un escalón preventivo , por llamarlo de alguna manera. Lo que pretendemos es precisamente prevenir el contacto del polen en la medida de lo posible con el paciente. Entonces, "hacemos una serie de recomendaciones, siempre como por ejemplo, utilizar gafas de sol para que el polen no se impregne, no tender la ropa al aire libre para que se seque para que la ropa no se impregne de polen, circular con las ventanillas de los coches subidas".

- El segundo escalón sería el escalón sintomático . "Sería recurrir a determinados medicamentos que van a mejorar los síntomas y ahí tenemos los antihistamínicos, que son los más habitualmente utilizados. También tenemos los corticoides nasales, tenemos los broncodilatadores... Eso ya depende del síntoma que tenga cada paciente".

- El tercer escalón es ya el tratamiento curativo, el tratamiento etiológico , que "es el que llamamos en medicina, que en este caso es la inmunoterapia, lo que los pacientes o la gente conoce como vacunas antialérgicas. Entonces, ese tratamiento es el único que ha demostrado, según la Organización Mundial de la Salud, que puede revertir la enfermedad y curar al paciente".