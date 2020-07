La piscina de Tiradores abre sus puertas este lunes con servicio obligatorio de cita previa

El Ayuntamiento de Cuenca abrirá este lunes la piscina de Tiradores, una vez finalizadas las obras de vallado interior que se han llevado a cabo, con un sistema de cita previa tal y como ya sucede con la piscina exterior del complejo Luis Ocaña.

Las reservas podrán hacerse de lunes a viernes de 8 a 14 horas a través del teléfono 969231083, pudiendo hacerse únicamente por persona o para la unidad familiar, y teniendo en cuenta que se penalizará al usuario que no venga y no haya anulado previamente la cita. Habrá dos turnos, de mañana entre las 11 y las 15 horas, y de tarde entre las 16 y las 20 horas, de modo que puede solicitarse un turno por día o dos por semana. Con respecto a los menores, los niños de menos de 4 años comparten parcela con su padre o madre, mientras que los menores de 14 años no pueden venir solos y deben reservar con sus padres.

Las normas por las que se abre la piscina y que son de obligado cumplimiento pasan por identificarse a la entrada para comprobar la cita; utilizar la mascarilla hasta llegar a la parcela; caminar por las flechas del pasillo hasta llegar al exterior, donde habrá que caminar por los pasillos que bordean las parcelas hasta ubicarse en una de ellas; para acceder a la piscina hay que caminar por el pasillo con chanclas y ducharse a la entrada; mantener la distancia de seguridad en el agua; salir de la piscina por la zona habilitada, diferente a la entrada, y caminar por el pasillo hasta llegar a la parcela.