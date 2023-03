El Papa Francisco recibe la Medalla de Plata de la Junta de Cofradías de Cuenca

Su Santidad el Papa Francisco ha recibido esta mañana la Medalla de Plata de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca, tras la celebración de la Audiencia General de los miércoles a la que ha asistido la Comisión Ejecutiva de la Junta de Cofradías, junto con el obispo de la Diócesis, monseñor José María Yanguas, y el sacerdote y periodista Antonio Pelayo.

En un breve encuentro con el presidente y la Comisión Ejecutiva, el Santo Padre ha recibido también el primer ejemplar de las Publicaciones Oficiales de la JdC para la Semana Santa 2023, un Cartel de la Pasión de este año y un CD de marchas procesionales. El Papa Francisco se ha mostrado muy cercano y afectuoso con los representantes de los nazarenos de Cuenca, a quienes ha saludado y dado la mano uno por uno, y también con monseñor Yanguas, a quien le une un fuerte vínculo desde su etapa de obispo.

El presidente de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez Albendea, ha invitado al Santo Padre a conocer nuestra Semana Santa y a vivirla en Cuenca. Su Santidad ha mostrado mucho interés tanto en la Semana Santa como en nuestra música procesional, detalle por el que se ha interesado especialmente.

Tras la Audiencia, el presidente de la institución nazarena ha querido agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible el encuentro de la Semana Santa de Cuenca con el Papa. Sánchez Albendea, visiblemente emocionado, ha valorado como algo "histórico" que el Papa haya podido conocer de primera mano nuestra Semana Santa, en un ambiente "de unidad, con todos los asistentes unidos en una misma fe".

El viaje institucional de la Junta de Cofradías continúa mañana con la presentación de la Semana Santa en la Embajada Española ante la Santa Sede.

Audiencia General



La Audiencia General del Papa comenzaba puntual a las 9 de la mañana. Durante la misma, Su Santidad ha reflexionado sobre el Amor de Dios y ha recalcado que es "para todos, no para un grupo: para todos". Además, ha incidido muy especialmente en la evangelización como un servicio, aseverando que "quien se llame evangelizador, pero no tenga el corazón abierto al servicio, no es evangelizador".

El Papa ha querido tener además una mención especial hacia las mujeres presentes en la Audiencia, al ser hoy el Día Internacional de la Mujer, y las ha bendecido muy especialmente, arrancando los aplausos de los asistentes. La Audiencia finalizaba con el canto del Padrenuestro en latín y la bendición general.