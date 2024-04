¿Mejoran o empeoran los síntomas de la alergia con las últimas lluvias?

Siempre ha rondado el dicho de que si llueve, el polen queda humedecido y los niveles bajan. Pero la lluvia es un fenómeno meteorológico que en este caso puede crear confusión. Tanto las lluvias como el viento van diluyendo los niveles de polen y van depositando los granos de polen en los suelos.

Afectación de dos formas distintas

Antonio Moreno es alergólogo del Hospital Virgen de la Luz en Cuenca y ha explicado a los micrófonos de COPE cómo las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas va a afectar, o ya afectando, a las personas alérgicas. "La afectación va a ser una afectación de dos formas distintas y esto va a tener una parte positiva y una parte negativa. Me explico. La parte positiva es que, durante estos días de lluvia, los niveles de polen que había en atmósfera, básicamente de Arizona, que era la polinización primera del año, esos niveles han disminuido mucho por el efecto arrastre de la propia lluvia que ha caído durante esta semana o durante estos días. Entonces, digamos que los pacientes alérgicos a Arizona han mejorado de sus síntomas. El problema es que estas lluvias van a hacer seguramente que la polinización de las gramíneas, que será en mayo y en junio, sea aún más intensa de lo que ya estaba previsto. Entonces, esto probablemente repercuta de forma negativa en los pacientes alérgicos a gramíneas, que por otro lado son los más frecuentes".

Cuidado con el mes de mayo

Ahora estamos experimentando una mejoría porque el polen que había en la atmósfera ha disminuido, pero el agua que ha caído va a hacer que las plantas que van a polinizar dentro de un mes, en el mes de mayo, pues polinizen con más intensidad todavía. "Lo previsible es que, aunque ahora tenemos una falsa tregua, por así decirlo a partir del 15 de mayo, pues la situación sea aún peor de lo que ya estaba previsto que fuera".

La alergia puede surgir en cualquier momento de la vida, según nos contaba Antonio "a lo mejor una persona que hasta ahora no ha tenido esa sintomatología alérgica la puede empezar a sufrir a lo mejor en este mes de mayo, cuando puede que haya más polinización". La alergía aunque no la hayas notado otros años, y tenga la edad que tengas, no es una enfermedad solo de niños, ni solo de adultos, ni solo de adolescentes, esto va desde cero hasta cien años.

Síntomas

Si de repente tienes estornudos, congestión de nariz, moqueo abundante, congestión ocular, lagrimeo, tos, o se escucha silbidos en el pecho durante esta primavera, es recomendable que acuda a su médico de cabecera para que su médico de cabecera "nos lo envíe al hopsital, si lo considera necesario, a la unidad de la alergología y al hospital.

Antes que automedicarse o hacer cualquier otra cosa, "sobre todo si es un paciente que debuta ese año, que acuda a su médico de atención primaria. Porque a veces en España hay una tendencia importante a automedicarse o acudir a la farmacia del barrio para que tengan algún tratamiento sintomático aunque a veces vemos que estos tratamientos sintomáticos son a veces peores que la propia enfermedad, que la propia alergia. Entonces, por eso siempre nosotros insistimos ante la sospecha de que pueda existir una alergia, mejor acudir a tu médico de atención primaria, que luego derivará al paciente a la consulta de alergología, si lo considera necesario, que no automedicarse".