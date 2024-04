El innovador pastillero para que nuestros mayores que viven en zonas rurales tomen sus medicamentos

En Cuenca hay 238 municipios en la provincia, de ellos más de 150 están clasificados como ‘extrema despoblación’ y 81 en ‘intensa despoblación’. En muchas localidades se sigue sufriendo la despoblación, muchos de sus vecinos y vecinas con el tiempo van dejando sus pueblos y casas de toda la vida porque no tienen la ayuda necesaria que mejore su calidad de vida. Personas mayores que tienen que irse a casa de sus hijos o a residencias de mayores para ser cuidados.

Este es un tema que preocupa y en ello se trabaja. Hoy te contamos una iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca. Se trata de una manera de facilitar a la gente mayor la distribución de sus medicamentos diarios en forma de pastillas. Es como una especie de rosco para todo el mes. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca, Luz Moya nos contaba que es un proyecto "que queremos implantar en todas las farmacias como objetivo principal para simplificar la toma de medicamentos para todos nuestros ciudadanos y fortalecer nuestras comunidades rurales para que estas personas permanezcan más tiempo en sus hogares, y no tengan la necesidad ni de estar en una residencia ni de que sus familiares se los lleven a vivir con ellos, ya que estas personas van a contar con un farmacéutico que se hace responsable de su medicación. Entonces, el SPD es una herramienta vital para retener a las personas en sus hogares y para combatir el fenómeno tan preocupante al que nos enfrentamos de despoblación".

Un rosco mensual

¿En qué consiste? ¿Es una especie de pastillero grande? Efectivamente un farmacéutico cogerá toda la medicación que tome el paciente y se la colocará detalladamente.





"Es un soporte como un pastillero que tiene 28 huecos, cuatro por día, donde depositamos la medicación del desayuno,comida, merienda y cena. Con lo cual, para el paciente es muy fácil seguir su tratamiento porque ya no se tiene que preocupar de si se tiene que tomar ese comprimido por la mañana, por la tarde, por la noche, de qué color está comprimido etc... Así simplemente es abrir en cada momento el hueco correspondiente y tomarse esos comprimidos. Con lo cual es un ahorro para el Sistema Nacional de Salud y por otro lado, y muy importante, esas personas pueden seguir haciendo lo que quieren, que es viviendo en su hogar, en su pequeño municipio, contribuimos también a fijar población en los municipios de Cuenca. Estos sitios, el farmacéutico es el único profesional sanitario que hay las 24 horas. Entonces, si ya se va también el farmacéutico, pues es bastante alarmante".

Café, cubiertos y cama

Para más aclaración, el paciente que debe tomarse las pastillas podrán identificar los medicamentos porque han elaborado diferentes pegatinas que nos explicaba la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca, Luz Moya "hemos elaborado pegatinas donde aparece una taza de café y se la ponemos cuando es por la mañana, un cubierto cuando es a mediodía, una camita cuando se la tienen que tomar por la noche. Siempre se le informará si cambia el formato del medicamento, proqué ya no es la naranja, y ahora es blanca y ya no es redonda, ahora es alargada. Es importante, seguirlos para mantener la salud, para que no haya ningún problema".