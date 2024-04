Un grafiti de hace 800 años podría unir la historia de las catedrales de Cuenca y Burgos: "Muy raro"

Una inscripción escondida. Es lo que se hayó hace añoss en la Catedral de Cuenca y que ahora, tras muchos años de estudio ha salido a la luz.

El arqueólogo e historiador Santiago David Domínguez junto con su compañero Michel Muñoz, accedieron a las obras del Cimborrio y del Claustro de la Catedral hacia el año 2009 - 2010 y fue ahí dentro, en la torre central, cuando encontraron esta inscripción, una sorpresa como nos contaba Santiago David "tenía una estructura de madera que la protegía y la reforzaba. Se puso después de la caída de la torre del Ángel, que es la famosa torre que se cayó hacia principios del siglo XX, y bueno, para que no se derrumbase y las grietas que había, pues se la dejaron. Todo eso tapaba esas maderas y cuando se retiraron, cuando estaban restaurando esa torre y estábamos haciendo el control lógico, empezaron a aparecer inscripciones de grafitis, algunas eran Ave María, oraciones, otras cruces, pruebas de geometría, un círculo con compás...









En esta inscripción descubierta se puede ver que "claramente es el plano de una cabecera de una catedral, con su girola, con el deambulatorio trasero. Bien, pues tenía bóveda quinto partitas y en el momento en el que se construyen este tipo de bóvedas, pues es muy concreto. La Catedral de Cuenca no tiene girola hasta el siglo XV, entonces Michel le buscó paralelos y justamente una de las candidatas era la Catedral de Burgos". Tras varias investigaciones de estos dos arqueólogos, dieron con el kit de la cuestión al parecer, "Mateo Reinal, obispo de Cuenca y luego de Burgos podría llevar a la reflexión un poco más compleja y más chula, que es que no sabíamos quién era el maestro de la segunda fase de la catedral de Cuenca. No tenía nombre, no hay documentación, no tenía nombre. Pero el maestro de la catedral de Burgos que construye esa girola en la Catedral de Burgos es el maestro Enrique".

Entonces fue Mateo Reinal quien le encarga al maestro Enrique la Catedral de Cuenca, y le encarga luego, cuando es obispo de Burgos, años después, la de Burgos. "Tenemos un dibujo en la catedral de Cuenca, del diseño de la catedral de Burgos. Todo encaja".

Un 'grafiti' oculto de 800 años de antigüedad podría demostrar el parentesco entre las catedrales de@catedralcu y @catedraldBurgospic.twitter.com/6mfmXbWyNz — Europa Press C-LM (@EPCLM) April 3, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Año 2009

Esto se descubre en 2009 y se ha publicado en el Jornal de Patrimonio en 2010, en un libro editado desde la Consejería de Cultura. Pero según nos cuenta Santiago "claro, donde se encuentra el grafitti son sitios inaccesibles y hayque recordar cosas como que estamos hablando de zonas a las que no se puede subir, porque es imposible de forma práctica la subida de turistas a la Catedral", aclaraba Santiago.

Intentan desde la divulgación a través de los medios de comunicación, difundir todo este trabajo que no podrá apreciarse en vivo porque "hay un montón de cosas que es imposible que los turistas puedan acceder a ellos, hay muchas más cosas que se pueden contar sobre la capilla del Espiritu Santo, sobre la capilla de los Caballeros, que son inaccesibles, que no se pueden meter dentro de la visita pero si hablar de ella".