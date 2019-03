Gómez Cavero anuncia su candidatura a la Alcaldía con la agrupación de electores 'Cuenca nos une'

El médico y presidente del Club Balonmano Liberbank Cuenca, Isidoro Gómez Cavero, ha anunciado hoy su intención de presentar candidatura a la Alcaldía de Cuenca. Lo hará a través de una agrupación de electores y bajo las siglas 'Cuenca nos une'. Se ha presentado el logotipo de la agrupación y los objetivos que son conseguir una ciudad de Cuenca "moderna, amable, sostenible, sana, conectada, participativa, unida y acogedora".

Cavero, que ha hecho su presentación ante los medios en el hotel Torremangana de Cuenca, ha dicho que ha tomado esta decisión debido a la situación "grave" en la que se encuentra la ciudad, por cuestiones como la falta de empleo para los jóvenes, entre otras.

Al ser una agrupación de electores, tendrá que reunir un mínimo de 1500 firmas para concurrir a las elecciones del 26 de mayo. El plazo para esta recogida se abre con la convocatoria de elecciones municipales.

Según ha manifestado Cavero, "es hora de que los conquenses luchemos por nuestro futuro". "Es imposible que Cuenca pueda salir adelante sin una implicación institucional importante. Tenemos que conseguir una posición de poder importante para poder negociar con quien gane la Junta", ha indicado.

Además, ha insitido en que "no es normal que los intereses de partidos primen sobre la ciudad", por lo que asegura que la agrupación no está formada por políticos, sino por ciudadanos de Cuenca. "No vamos en contra de nadie ni a favor de nadie, sólo vamos a favor de Cuenca y salimos a ganar", ha matizado.

Cavero no ha desvelado los nombres de la lista que le acompañará a las elecciones del 26 de mayo.

También ha declarado que los diferentes partidos le han ofrecido en varias convocatorias electorales liderar listas "y las he rechazado por no elegir entre intereses de partido o mi ciudad". Aun así, se ha mostrado agradecido de que pensaran en él, "pero el modelo de alcaldía tiene que ser distinto".