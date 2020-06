"De forma milagrosa, después de estar casi desahuciado, pude remontar y aquí estoy"

El comisario de la Policía Nacional de Cuenca, Manuel Laguna, se recupera en su casa después de haber superado el coronavirus que le llevó a estar 77 días ingresado en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, 62 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Laguna fue dado de alta el pasado 5 de junio. Fue recibido con aplausos por parte de sus compañeros, autoridades, bomberos y miembros de otros cuerpos. Laguna explica en los micrófonos de COPE Cuenca su experiencia.

En primer lugar, ¿cómo se encuentra?

Pues después de tantos días sin hacer ejercicio he perdido alrededor de 15 kilos, sobre todo de masa muscular y eso requiere un esfuerzo para recuperar el tono y poco a poco lo voy consiguiendo con los ejercicios que mandó la fisioterapeuta del hospital. Voy recuperando fuerzas y también los guisos de casa ayudan, más que estar entre cuatro paredes en la UCI donde el único consuelo que tenía era una radio que me dejaron.

Ingresaba en el Hospital Virgen de la Luz el pasado 20 de marzo ¿cómo fue el inicio de la enfermedad?

La verdad es que ese mismo día estuve trabajando, lo que me notaba era algo de flojera. Fui a mi médico de cabecera y me dijo que me fuera directamente al hospital. Estuve en planta, me dio la crisis y fue cuando ya me metieron en la UCI. Yo llegué por mi pie al hospital, en coche, lo aparqué y me presenté en urgencias. El único síntoma que tenía era el estar cansado y, en principio, no tenía fiebre.

Ha pasado 62 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y ha estado también en coma inducido ¿era consciente del estado en el que se encontraba?

No, la verdad es que no. El cerebro me seguía funcionando porque se producen sueños, pero no tenía conciencia de lo que pasaba fuera. Ahí, lógicamente, es la familia la que más sufre.

¿Cómo fue despertar?

Natural, poco a poco. Inicialmente como había pocas habitaciones me metieron en un quirófano y luego ya me pasaron a la UCI. Lo primero que noté es que no podía hablar porque me hicieron la traqueotomía. Me dijeron que eso era normal y que, cuando me quitaran el aparato, podía volver a recuperar la voz. Ese fue mi primer susto.

¿Cómo se siente después de todo lo que ha pasado?

Tengo que dar gracias que lo he superado porque llegué a estar crítico. Hay que dar gracias de que, de forma milagrosa, después de estar casi desahuciado, pude remontar la crisis y aquí estoy. Especialmente quiero dar un mensaje de esperanza a la gente para que nunca tiren la toalla.

Imagino que el reencuentro con su familia fue muy emocionante

Si. Tenía un sustituto que era una tablet, hacíamos videollamada y de esa forma mantuve el contacto con mi mujer y con mi hijo. Nos dejaban a los pacientes que de esa forma nos comunicáramos y luego, cuando me pasaron a planta, ya pude recibir visitas.

Supongo que también fue muy emocionante que sus compañeros y otros miembros de los cuerpos le recibieran con aplausos tras su salida del hospital

Hubo dos momentos, uno cuando salí del Hospital, los compañeros y el personal sanitario. Quiero agradecerles a los sanitarios todo el esfuerzo que han hecho por tenerme aquí en este momento. Después, en comisaríame recibieron todos los compañeros, bomberos, protección civil, guardia civil, policía municipal y todas las autoridades. Eso fue muy emocionante, si.

¿Cómo va a ser a partir de ahora su recuperación?

Voy poco a poco con los ejercicios, fortaleciendo los músculos, voy haciendo mis pinitos con un andador, ya he recuperado bastante independencia pero esto es una cosa larga. Casi dos meses y medio sin hacer ejercicio deja huella y esperemos que la enfermedad no deje secuelas. Hay que esperar para ver cómo va la recuperación. Tengo que pasar revisión a principios de julio y no sé si quedarán secuelas.