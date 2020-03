"Coletas, te cambio tu sueldo por mi furgoneta" El campo protesta también en Cuenca

Más de 150 tractores, y un millar de agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca se han movilizado esta mañana de martes, 10 de marzo, por las calle de la capital conquense dentro de la campaña iniciada hace unas semanas bajo el lema #Agricultoresallímite que convocan las principales organizaciones agrarias.

Los tractores han tomado las calles de la capital para exigir soluciones. El sector afirma que su actividad está seriamente amenazada por problemas como la crisis de precios, las políticas medioambientales o la falta de agua.

Agricultores como Ramón de Villamayor de Santiago que lleva mas de 30 años dedicado a la agricultura de secano y se queja de los precios. El agricultor se pregunta por qué "no puede vivir cultivando las misma hectáreas que cultivaba su padre".

Así lo explica también Alberto, agricultor de cereal y girasol en Alcázar del Rey. "Hemos venido a pedir precios justos porque esto no puede ser, nuestros productos no valen nada y lo que necesitamos para cultivar vale un montón", ha asegurado.

Durante el recorrido, los agricultores han ido repartiendo el lazo verde, en apoyo a toda la gente del campo, por los distintos comercios por los que pasaba el recorrido.

La marcha ha partido, a las 12 del mediodía de hoy, del centro de recepción de turistas y tras recorrer la avenida República Argentina, Hurtado de Mendoza, Fermín Caballero, Hermanos Becerril y la avenida Juan Carlos I y ha finalizado en Villaluz, donde se ha leído un manifiesto.

El secretario general de Asaja, José María Fresneda, ha aseverado que "no hay derecho que una provincia de Cuenca se vea sumida en un despoblamiento tan exagerado, queriendo confundir a los agricultores, y para que no lo haya tiene que haber una actividad agraria fructífera, en condiciones, con agua y con futuro, porque mientras no podremos tener otro futuro".

En esta línea, ha indicado que este es el motivo por el que este martes se hayan reunido más de 200 tractores en Cuenca, venidos desde puntos como Iniesta, Villar de Olalla o Quintanar del Rey.

"Lo único bueno que le vemos a estas manifestaciones es que los agricultores estamos dispuestos a luchar hasta el final, y el final lo tiene el Gobierno, el límite lo ponen ellos".