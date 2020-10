El cementerio se adapta a las medidas sanitarias y no superará el 50% del aforo habitual

El cementerio municipal de Cuenca ha puesto en marcha un plan especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, adaptándose a las medidas sanitarias vigentes. De este modo, desde el jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre se ampliará el horario, estando abierto de forma ininterrumpida de 9,00 a 18,00 horas. Hasta esa fecha y posteriormente a partir del 2 de noviembre se mantendrá el actual horario de invierno, es decir, de 9,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 18,00 horas.

En ningún momento se superará el 50% del aforo habitual y cuando se complete no se permitirá el acceso de más personas hasta que no se produzcan salidas. No podrán entrar grupos de más de 6 personas y se recomienda evitar los días de más afluencia, así como limitar las visitas al tiempo estrictamente necesario, no prolongándolas más allá de una hora.

Por otro lado, informar a aquellas personas que acudan en su vehículo particular que habrá un control de acceso en la rotonda de la calle Pedro Almodóvar para evitar aglomeraciones en las zonas de estacionamiento.

Para ultimar todo lo relacionado con este plan especial se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Cuenca del alcalde, Darío Dolz, y la concejala de Salud Pública, Allady Rodríguez, con la Gerencia del cementerio municipal y con Policía Local, en la que se han tratado estos asuntos y las posibles contingencias.

Tal y como se ha informado ya, se señalizarán las rutas de entrada y salida en las distintas puertas –principal, trasera y las dos laterales-, en todas las cuales habrá gel hidroalcohólico a disposición de los visitantes. También se reforzará el personal que, junto con efectivos de Protección Civil, se encargará de organizar dichas entradas y salidas, de controlar el aforo y de recordar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, de mantener la distancia de seguridad y de usar gel; medidas que se indicarán igualmente mediante cartelería en las puertas y en el interior del cementerio.

Los aseos se mantendrán cerrados en aras a la citada prevención y únicamente se abrirán en caso de emergencia para, posteriormente, proceder a su limpieza, mientras que el aforo en las oficinas quedará reducido a una persona. En caso de sepelio, el coche fúnebre accederá por la puerta de arriba para evitar aglomeraciones en la puerta principal.

Durante la mañana y la tarde del 1 de noviembre el cementerio contará con amenización de música religiosa en directo y la misa de Difuntos prevista para el 2 de noviembre quedará supeditada a lo que dicten al respecto las autoridades sanitarias.

Refuerzo del transporte urbano

El Ayuntamiento de Cuenca ha reforzado, además, el servicio de transporte urbano al cementerio municipal, de modo que los dos vehículos de la Línea 5 prolongan su recorrido hasta el cementerio coincidiendo con su horario de apertura. Así, durante hoy y mañana este recorrido prolongado se hace de 9,00 a 13,00 y de 15,00 a 18,00 horas, mientras que el jueves 29 y viernes 30 de octubre será ininterrumpido entre las 9,00 y las 18,00 horas, en todos los casos con una frecuencia de 30 minutos.

El sábado 31 de octubre, víspera de la festividad, y el domingo 1 de noviembre, día de Todos los Santos, además del autobús de la Línea 5 que mantiene prolongado su recorrido hasta el cementerio de 9,30 a 18,00 horas, se pone como refuerzo adicional un servicio especial de autobús que compagina su horario con el anterior. Parten así sus viajes desde el centro comercial El Mirador a las 9,00 horas, pero para evitar solaparse con la línea 2 hace su recorrido por Villa Luz – Residencial San José – San Fernando – estación de autobuses – C/ Cervantes y luego por C/ Colón en su recorrido habitual hasta llegar al cementerio, realizando su última salida de regreso del camposanto a las 17,30 horas. Tanto en el caso de la Línea 5 prolongada como del servicio especial la frecuencia es de 60 minutos, pero están combinados para que la frecuencia final sea de 30 minutos.

Finalmente, el lunes 2 de noviembre se mantienen en funcionamiento dos autobuses de la línea 5 que mantienen prolongado su recorrido hasta el cementerio entre las 9,00 y las 18,00 horas, con una frecuencia de 30 minutos.