"Es un acto muy emotivo, estoy ilusionado y disfrutando". Así se ha mostrado Joaquín Caparrós Camino respecto al homenaje que se celebrará este domingo día 9 en la capital conquense en el que el capo de fútbol de 'La Bene' pasará a llevar su nombre.

El entrenador ha dicho que nació en Sevilla pero que es "conquense de adopción". "En Cuenca he tenido la suerte de tratar, no solo con gente del mundo futbolístico, sino que he tenido la suerte de tener amistad con personas que me ha ayudado a crecer", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que La Bene "es un lugar muy especial" porque allí "empezamos el proyecto de escuelas deportivas" donde cientos de chavales "acudían con ilusión".

Caparrós ha reiterado su agradecimiento a la Diputación, al Ayuntamiento de Cuenca, a sus amigos y a Cuenca en general por este acto en el que se descubirirá una placa de cerámica del artista conquense Rubén Navarro y una pintura mural con su retrato realizada por Marío Rodríguez, más conocido como Mr. Trazo.

Dicho acto se ha presentado hoy en el Salón de Pleno del Ayuntamiento en el que el alcalde en funciones, Ángel Mariscal, ha destacado la "impresionante trayectoria profesional y calidad humana del entrenador de fútbol". Mariscal ha agradecido a Caparrós que siempre esté disponible para participar en iniciativas de la ciudad y que siempre hable de ella allá por donde va, como embajador de Cuenca. También ha dado las gracias a Antonio Taravilla de la Asociación ‘Viva el Fútbol’ y promotor del homenaje y amigo personal del entrenador.

En su intervención, el presidente de la Diputación en funciones, Benjamín Prieto ha dicho que el nombre de Joaquín Caparrós "dignificará un campo de fútbol y a todo el deporte conquense".

El acto de homenaje comenzará a las 12 horas de la mañana del domingo 9 de junio.