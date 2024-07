La sanidad en verano: "15 días para una cita en Atención Primaria, 200 camas cerradas..."

Hace una semana intenté coger cita con el médico de cabecera. Tras varios intentos por la app me era imposible porque no me daba opción. Pasados unos días, por fin, me dio disponibilidad, para dentro de dos semanas.

Guillermo Rubio, delegado de Sanidad de CSIF Ciudad Real, ha respondido hoy en Cope a la pregunta de qué está pasando en la Atención Primaria. “La situación en la provincia en atención primaria es una situación que ya viene coleando durante todo el año, en el que según en qué zona, especialmente aquí en la capital, hay unos retrasos. Hay unos retrasos en la demanda de citas, que pueden variar según el médico de familia entre 10 días o 15. De hecho, se debe a que las plantillas estén bajo mínimo y hay una sobresaturación del personal. Esta situación ahora en verano se ha agravado. Y se ve agravada porque la gerencia no ha cubierto al 100% todo el personal sanitario. Evidentemente, esto se traduce en que haya un mayor retraso en la atención de estos pacientes”.

Y la situación en los hospitales de la provincia es bastante similar. “A partir del día 1 de julio la gerencia de la provincia no ha cubierto el 100% del personal sanitario. En la provincia calculamos que alrededor de unas 200 camas se han cerrado entre la gerencia de Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Mancha Centro, etc. ¿Qué conlleva? Pues el no contratar el 100% de la plantilla en periodo estival conlleva retraso en la atención a los pacientes, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. Retraso en la realización de pruebas diagnósticas, retraso en las cirugías programadas, no en las urgentes. Esto a nivel poblacional, claro. Pero es que esto también repercute a nivel profesional. Traduce en plantillas qu en Ciudad Reale se encuentran bajo mínimo y sobresaturadas”.

"Es un problema que se está cronificando en el tiempo"

Circunstancia que provoca, por ejemplo, que haya personas con citas para pruebas diagnósticas para dentro de un año. “En realidad todos estos retrasos que se producen durante el verano se arrastran a lo largo de todo el periodo, a lo largo de todo el año. Esta situación que se da ahora en verano No podemos decir que sea un problema puntual, porque viene ocurriendo ya durante varios años y además estamos cansados de ver ya todos los veranos las noticias que salen, la urgencia colapsada, etc. Es un problema que se está cronificando en el tiempo gracias a la administración, que ocurre prácticamente en la totalidad de todas las gerencias del territorio castellano manchego e incluso nacional. Y con lo cual ha pasado a ser no un problema puntual, sino un problema estructural”.