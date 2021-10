El proyecto de éxito escolar de Cruz Roja atiende a 180 niños de Ciudad Real

El proyecto de promoción del éxito escolar de Cruz Roja en Ciudad Real ha reunido a 180 niños que han venido trabajando en reforzar sus competencias académicas, facilitándoles el desarrollo social y mejorando su relaciones intrafamiliares.

El programa, que se desarrolla en las distintas asambleas locales de Cruz Roja en la provincia de Ciudad Real, participan menores de 6 a 12 años, que reciben apoyo en sus tareas del colegio y acompañamiento en el estudio, según ha explicado en COPE la presidenta de Cruz Roja Ciudad Real, Rosario Lafuente.

Esta labor forma parte de este proyecto que está enfocado a niños en dificultad social, atendido por un equipo de 56 voluntarios y que se desarrolla en Ciudad Real, Manzanares, Daimiel, Almodóvar del Campo, La Solana, Socuéllamos y Tomelloso.

"Nuestros voluntarios" señala Lafuente, "les ayudan todas las tardes a hacer sus deberes y también les damos una merienda saludable".

Además, es un proyecto que ha continuado desarrollándose durante la pandemia, "ya que durante el confinamiento, a estos niños que no tenían tablet ni ordenador para poder seguir las clases on line, se les facilitaron estos dispositivos y nuestros voluntarios continuaron dándoles su refuerzo on line" subraya la presidenta de Cruz Roja.

Javier Ropero, técnico de Cruz Roja Juventud que acompaña a un grupo de niños en la sede de Cruz Roja en Ciudad Real, ha explicado que con este proyecto lo que se hace es facilitarle a los niños y niñas aproximadamente una hora de apoyo educativo, además de participar en pequeños talleres relacionados con las áreas que trabajamos en Cruz Roja.

Fomentar los conocimientos teóricos y los hábitos que promocionan la salud, facilitar el desarrollo social de niños y niñas y la mejora de las relaciones intrafamiliares de los niños y niñas atendidos por Cruz Roja son otros de los objetivos principales de este proyecto.