"Nosotros", una revista hecha por mayores desde 1999: "Juan, mira lo que he visto en la Concejalía"

La revista “Nosotros” nació de casualidad y lo cierto es que lleva desde el año 1999 saliendo a la calle cada dos o tres meses, dependiendo del periodo, con historias, artículos, editoriales y poemas de una plantilla de personas mayores de Ciudad Real. Uno de sus fundadores fue Emiliano Sánchez de Moya que hoy ha compartido en Cope sus recuerdos.

“Esta revista nace de casualidad, en el 1998 la Concejalía de Bienestar organizó un curso de Periodismo. Al verlo me acordé de un íntimo amigo mío. que se llamaba, porque murió, Juan González, que escribía muy bien. Y entonces cogí el teléfono y le llamé y le digo, Juan, mira, he visto esto en la Concejalía. Y a él es que siempre le ha gustado mucho escribir. Y entonces le dije si quieres mañana vamos y te apuntas, dices ¿cómo que me apunto? Nos apuntamos los dos”.

"La revista va de todo, excepto política y religión porque no queremos que haya choque"

Y se apuntaron, y la profesora de dicho curso les puso como examen hacer una revista. “Entre los seis que estábamos teníamos que formarla y eso hicimos”.

Emiliano recuerda que la revista “va de todo, excepto política y religión porque no queremos que haya choque y nada de eso. Se hacían buenos artículos y comenzó a expandirse”.





Recientemente se ha celebrado una gala de conmemoración en Ciudad Real por estos 25 años que se iniciaba con una exposición en el hall del Antiguo Casino, con un centenar de portadas de la revista ‘Nosotros’, publicadas en estos 25 años. El socio fundador, Emiliano Sánchez de Moya, narró a los presentes como se originó esta publicación, a través de un curso para mayores, un trabajo fin de curso y una publicación que decidieron bautizar como ‘Nosotros’.