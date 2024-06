Normalidad y nervios marcan el inicio de la EvAU en Ciudad Real

La Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) ha comenzado hoy en el distrito universitario de Castilla-La Mancha con “naturalidad y sin incidencias reseñables” según ha informado la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad regional, Ángeles Carrasco, al término del primero de los exámenes (Lengua Castellana y Literatura II) de esta prueba, la cual se celebrará hasta el 6 de junio en 33 tribunales repartidos por instalaciones de la institución académica, institutos y centros de enseñanzas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Al buen desarrollo inicial de las pruebas se han sumado los nervios propios del momento de los 9.240 estudiantes preuniversitarios matriculados en estos exámenes, más de 2.500 en la provincia de Ciudad Real. Ellos mismos, después de terminar el primer examen, reconocían que "no ha sido tan duro como creían" y que "habían estudiado mucho" para estas pruebas.

“Si ellos fueran capaces de verse a sí mismos el viernes" señalaba Carrasco "se darían cuenta que no es para tanto, porque todo lo que tenían que hacer ya lo han hecho en primero y segundo de Bachillerato”.

Un "trabajo bien hecho" en bachillerato que, según el coordinador técnico de las Pruebas de Acceso a la Universidad, Jesús Manuel Molero, se demuestra en el amplioporcentaje de aprobados en la fase la ordinaria de la EvAU en la UCLM, que "está en torno al 95%".

Molero también ha compartido con los medios de comunicación una anécdota que nunca había visto. "A las 6 y media de la mañana ya había estudiantes aquí, en el Campus de Ciudad Real. Seguramente de pueblos cercanos a la capital que, tras una noche de nervios e insomnio, no han querido llegar tarde a sus exámenes".

COMUNICACIÓN RESULTADOS

La Universidad de Castilla-La Mancha corregirá los exámenes durante los días 10 y 11 de junio, de forma que los estudiantes podrán conocer sus resultados en la tarde-noche del 11 a través de un correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales, consultándolo directamente en la aplicación de la EvAU (en la que se centralizan todos los procesos relacionados con las pruebas) o a través de la página web de la UCLM (se habilitará un enlace en la portada de uclm.es).

La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del 12 de junio.

Antes de descargarse la tarjeta definitiva, el alumnado que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor o profesora diferente a quien haya efectuado la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es de tres días hábiles desde la publicación oficial de las calificaciones, y la solicitud de revisión debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la EvAU. A última hora de la tarde o primera hora de la noche del lunes 17 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, el 18 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

¿EVAU ÚNICA PARA TODA ESPAÑA?

Respecto a la petición del Partido Popular de crear una EvAU única para toda España, "en favor de la igualdad de los estudiantes, que sea equitativa y que prestigie el acceso a la universidad desde el rigor académico y la excelencia educativa", el presidente del Tribuna Único de la EvAU, Francisco Jesús García opina que "sería muy difícil de hacer".

"Cada región tiene su propio temario en las asignaturas. No digamos por el hecho de que utilicen lenguas o sean comunidades como puede ser Galicia, como puede ser el País Vasco, es que no tiene nada que ver posiblemente el temario entre regionaes limítrofes. Con lo cual es muy difícil que se pueda hacer... a no ser que tiren de la posibilidad de que cojan única y exclusivamente lo que por ley exige, que es el 40% del temario común, pero hay un 60% que es arbitrario".