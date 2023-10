Marta Villaruiz, mejor diseñadora joven de España deslumbra con un guiño a Castilla la Mancha

"Poniendo los pies en la tierra". Tiene 26 años, se llama a Marta Ruiz Villaverde y es de Argamasilla de Calatrava.

Todavía se encuentra en "una nube" ya que el mundo de la moda en España la reconocido como la mejor diseñadora joven del país.

Marta Villaruiz, que es su nombre artístico, nos comentaba a COPE Ciudad Real lo "complicado que es el mundo de la moda y sobre todo, hacerte un nombre en él".

Su sueño

Desde pequeña Marta, siempre ha tenido claro a lo que se quería dedicar, "mi abuela paterna y su familia siempre se han dedicado a la confección" fue cuando dio el paso y "con 17 años me fui a estudiar a Jerez de la Frontera el ciclo de modelismo e indumentaria y a partir de ahí salí, trabajé en otras cosas, pero sabía que me tenía que centrar en lo mío, porque si no nunca iba a conseguir mi sueño". Decidió que debía seguir estudiando y progresando en este sector que tantas cosas buenas le iba a traer, se embarcó en "un Master en moda flamenca y empecé a desfilar por toda Andalucía".

Oro rojo

Como su nombre indica, Marta ha creado una colección que está inspirada en el azafrán, "quería que fuese muy identificativo con nuestra tierra, siempre me gusta diseñar en base a la naturaleza, las flores y tenía claro que quería que fuera algo muy representativo, para todos los castellanomanchegos y qué mejor que el azafrán, que tiene una denominación de origen".

Ahora recibirá una beca de estudios. "Ahora me llamarán para realizar en la Escuela Profesional de Diseño, una beca de estudios de moda valorada en 10.000 euros que será como un máster y esperando un poco qué pasará con todo esto".