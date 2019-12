Hoy, 4 de diciembre, se cumplen dos años del fallecimiento de Manuel Marín, el político ciudadrealeño del PSOE que ostentó, entre otros los cargos de vicepresidente de la Comisión Europea (1985.1999), Comisario Europeo de diversos asuntos (relaciones exteriores, cooperación, educación...) o presidente del Congreso de los Diputados (2004-2008).

Y en una fecha tan señalada, su ciudad natal, Ciudad Real, ha querido rendirle un homenaje en forma de espacio verde: el Parque "Manuel Marín".

UN HOMBRE CALMADO Y "QUE ENSEÑABA"

Antes de descubrirse la placa del parque "Manuel Marín", la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido un acto en que se ha recordado la figura del político ciudadrealeño en las diferentes labores que desempeñó en su vida pública.

Pero en el ámbito privado, ha tomado la palabra su viuda, Carmenchu Ortiz, que en una emocionada intervención ha agradecido el homenaje de su tierra natal de "la que Manolo siempre presumía y llevaba con muchoorgullo".

Ortiz resaltado la faceta de profesor de su marido, "de la que muchos tuvieron la suerte de aprender", y, ha asegurado que "él enseñaba que para la vida era necesario la calma" y que "siempre había que ponerse siempre enfrente del adversario, enfrente de la persona que estaba discrepando, porque cada uno tenía su verdad y todas las verdades debían tenerse en cuenta".

COMPROMISO CON ESPAÑA Y CON EUROPA

Entre los invitados a este acto, el Ministro de Agicultura en funciones, Luis Planas, también ha tenido un emocionado recuerdo para "Manolo", destacando el gran compromiso que siempre tuvo "pirmero con su familia y sus amigos", pero también "su compromiso con España, como presidente del Congreso de los Diputados, pero mucho antes como negociador jefe en la entrada de España en la Comunidad Europea y después en Europa, en la que estuvo 14 años como comisario responsable de políticas sociales, cooperación y desarrollo, de pesca o de relaciones exteriores".

Ha destacado asimismo ese "compromiso político y social con su país" el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien aseguraba que "al conjunto de la sociedad española le vendría muy bien gente como Manuel Marín, personas que sepan estar por encima de la coyuntura, que sepan ver más allá, que tenga perspectiva y talante para gestionar esa transición permanente que es la evolución política social, desde una meta que nos marcamos hasta acercarnos o conseguirlo”.

PROTAGONISTA DE LOS DOS HECHOS MÁS RELEVANTES PARA ESPAÑA

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, ha recordado que "Manuel Marín fue protagonista en los dos hechos más importantes de la historia democrática de España: la Constitución y la entrada de nuestro país en la Unión Europea".

"Su contribución decisiva a la nación moderna que hoy disfrutamos" ha dicho Caballero. "En la actualidad se pueden aplicar perfectamente los principios por los que se rigió siempre en sus negociaciones, que no era otros que barajar renuncias y la necesidad de buscar el consenso todo lo posible porque ganáramos todos”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha agradecido a todos los asistentes y a los que no han podido asistir por "hacer de esta jornada una emotiva conmemoración de un hombre que significó la concordia en la vida social y política española en un época en que se necesitaba la voluntad de unir para poder construir".

"Nos gustaría que la simbología de un lugar pensado para que el tiempo se calme en la vorágine diaria, como es un parque" ha asegurado Zamora "sea el que lo recuerde. Porque Manuel Marín fue el hombre de la calma, de la paz, del diálogo, de la integración, de la vocación europeísta e internacionalista".

PADRE DEL PROGRAMA ERASMUS

En representación de la Comisión Europea, su director adjunto en España, Johann Müller, subrayaba "el papel clave de Manuel Marín para que España entrara en Europa y su trabajo posterior en varias instituciones europeas,donde dejó un recuerdo imborrable".

"Sin coraje y su trabajo" ha afirmado "hoy no existiría el Programa Erasmus; no habría más de diez millones de estudiantes que han realizado esta experiencia, y no habría más de un millón de bebes Erasmus, nacidos de parejas que se han conocido en este intercambio".

UN ESPACIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Posteriormente, todos los asistentes se han trasladado hasta el parque ubicado entre las calles Alamillo Bajo y Obispo Estenaga, que desde hoy tiene una placa con el nombre de Manuel Marín y un olivo, donado por sus hermanos con una dedicatoria en la que se puede leer: “Olivo en recuerdo a nuestro hermano Noni, hombre honesto, demócrata y europeísta”.

La otra placa, la que da nombre al parque, se ha instalado en la pared presidida por un dibujo del rostro de Marín impreso en azulejos.

Un espacio que a partir de ahora acogerá la celebración de los actos institucionales del Día de Europa en la capital provincial.