El brote de coronavirus en Arroba de los Montes aumenta hasta los 28 contagios

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 56 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas detectados a través de PCR en la Comunidad Autónoma.

De los 56 nuevos casos, 19 son en la provincia de Ciudad Real, 18 en la de Albacete, 12 en la de Toledo, 4 en la de Cuenca y 3 en la de Guadalajara.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 18.801. Por provincias, Ciudad Real acumula 7.369 casos, Toledo 4.331, Albacete 4.092, Guadalajara 1.547 y Cuenca 1.462.

El número de hospitalizados por COVID-19 en cama convencional es 35. Por provincias, Toledo tiene 11 de estos pacientes (9 en el Hospital de Toledo, 1 en el Hospital de Talavera y 1 en el Hospital Nacional de Parapléjicos), Ciudad Real 10 (2 en el Hospital de Ciudad Real, 3 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Tomelloso y 2 en el Hospital de Puertollano), 6 en Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 5 (todos ellos en el Hospital de Albacete) y 3 en Cuenca (todos en el Hospital de Cuenca).

El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivosy que necesitan respirador es 9, de ellos 3 en la provincia de Ciudad Real, 3 en Albacete, 2 en la provincia de Guadalajara y 1 en Toledo.

El número de altas acumuladas desde el inicio de la pandemia es 7.377. Por provincias, Ciudad Real acumula 2.227 altas, Toledo 2.179, Albacete 1.505, Guadalajara 805 y Cuenca 661.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El número acumulado de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia es 3.084. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.119 fallecidos por coronavirus, Toledo 807, Albacete 579, Cuenca 316 y Guadalajara 263.

Centros Sociosanitarios

249 Centros Sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado por infección de coronavirus. De los 249 centros, 70 pertenecen a la provincia de Toledo, 64 a la de Ciudad Real, 43 a la de Cuenca, 38 a Guadalajara y 34 a Albacete.

El número acumulado de residentes con caso positivo desde el inicio de la pandemia es 7.413 y el número de fallecidos por COVID-19 es 1.340.

Brote Arroba de los Montes

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado que son ya 28 los casos con PCR positiva en el brote de coronavirus que afecta a la localidad ciudadrealeña de Arroba de los Montes.

Ninguno de los 28 casos confirmados ha necesitado hospitalización.

Hasta el momento 5 personas a las que se les ha realizado la PCR han obtenido un resultado negativo a COVID-19.

Brote asentamiento Albacete

En relación al brote declarado en el asentamiento de la carretera de las Peñas, en Albacete, en las últimas 24 horas se han confirmado dos nuevos casos positivos, con lo que la cifra total de personas infectadas por COVID-19 se eleva actualmente a 32 personas.

Recomendaciones

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha vuelto a apelar hoy a la responsabilidad de la población porque “aunque es obligatorio ir abriendo la sociedad en cuanto a recuperación económica y social”, es necesario mantener la vigilancia y extremar las precauciones para que no se sigan produciendo este tipo de brotes. “Cuidado con las fiestas, cuidado con los encuentros, cuidado con movernos y no mantener la distancia y no usar la mascarilla, porque eso es muy importante. Tenemos situaciones y lugares concretos donde es más fácil aglutinarse y exigimos la responsabilidad en el uso de estas medidas que son absolutamente necesarias y básicas para mantener al virus en su sitio”, ha insistido el consejero.

En caso de tener síntomas leves de Covid-19 las recomendaciones generales a la población son:

Quedarse en casa.

Solicitar cita telefónica con su médico.

Vigilar su estado de salud.

Medirse la temperatura.

Tomar antitérmicos habituales.

Extremar las medidas de higiene.

Evitar el contacto con las personas con las que se convive para evitar el contagio.

Es esencial extremar las medidas de higiene principalmente con el lavado de manos con jabón o gel hidroalcohólico, mantener una distancia de seguridad de, al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla, además de taparse con el codo al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y desinfectar las superficies de uso común.

El conjunto de medidas que se están tomando tienen como objetivo último frenar la expansión del coronavirus y proteger a los más vulnerables para lo que se necesita la implicación de toda la ciudadanía.